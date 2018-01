Švedi zmagovalci, Slovenci 12.

A. V.

Oberhof - Biatlonska reprezentanca Švedske je bila nekoliko presenetljivo najboljša v moški štafetni preizkušnji v Oberhofu. Švedi, ki so nastopili v postavi Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson in Fredrik Lindström, so z enim kazenskim krogom in devetimi popravami za minuto in deset sekund premagali Italijo, tretja je bila Norveška.

Slovenija, v postavi Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Lenart Oblak, je v meglenem Oberhofu zasedla 12. mesto, z dvema kazenskima krogoma in 19 popravami je zaostala za šest minut, 45 sekund in štiri desetinke. Slovenski štafeti je tudi brez Jakova Faka uspelo potrditi normo za nastop na olimpijskih igrah v Pyeongchangu prihodnji mesec.

Za Slovenijo je začel Miha Dovžan, ki je na vsakem streljanju popravljal po trikrat in po enkrat moral v kazenski krog, kar niso bili ravno dobri obeti za tihi cilj pred tekmo, uvrstitev med najboljšo dvanajsterico. Klemen Bauer je nato kot drugi vse precej popravil, s šestimi popravami je zadel vse tarče. Sijajen je bil nato Mitja Drinovec, ki je vse tarče pokril s štirimi popravami, piko na i pa je dodal Lenart Oblak, ki je v prvem streljanju popravljal trikrat, na zadnjem pa je kot edini naš s petimi streli pokril pet tarč in je tako odtekel 12. mestu naproti.

"Petkrat ali šestkrat je bilo že na meji, da se bo tekma prekinila, a na koncu je žirija odločila, da tekma teče dalje in na koncu se je to za nas izkazalo kot za pravilno odločitev. Mislim, da smo se na strelišču v danih pogojih nekako znašli. Nismo bili odlični, a tudi konkurenca je grešila. Tekma je bila na meji regularnosti in zato je težko komentirati. Bili so trenutki, ko se je videlo bolje in trenutki, ko se ni videlo ničesar. Takrat je bilo potrebno malo počakati, saj se je vidljivost spreminjala. Bilo je ogromno nihanj. Tako kot je pihal veter, se je tudi tekmovalec taktično moral odločiti, ali bo počakal ali bo poizkusil ustreliti v neugodnih pogojih. Mislim, da je bilo na koncu za vse enako. V drugi polovici tekme so se naredile skupine in tiste skupine, ki so prišle na strelišče skupaj, so imele podobne pogoje. Regularna ali neregularna tekma? V trenutku, ko so prišli tekmovalci na strelišče, so imeli enake pogoje in vse je bilo odvisno od njegove reakcije. Za nas se je ta tekma srečno končala in smo seveda zelo veseli. Ni bilo Jakova Faka, a smo potrdili normo in mislim, da smo zato vsi lahko veseli," je povedal glavni trener slovenske reprezentance Tomaš Kos.

Uvrščenih je bilo le 13 štafet, preostalih 12 so Švedi prehiteli za en krog, tako da so ostale brez uvrstitve.

Biatlonska karavana se iz Oberhofa seli v Ruhpolding, kjer bodo na sporedu klasična preizkušnje na 20 oz. 15 km, štafetni preizkušnji in tekmi s skupinskim startom.

Francozinje pred Nemkami

Francoska ženska biatlonska štafeta v sestavi Anais Bescond, Anais Chevalier, Celia Aymonier in Justine Braisaz je bila najhitrejša na tekmi svetovnega pokala v Oberhofu (1:12,42,4/1+10). Drugo mesto na 4x6 km so z 32,4 sekunde zaostanka osvojile Nemke, tretje so bile Švedinje s pribitkom 48,2 sekunde.

Za Nemke, ki so morale dvakrat v kazenski krog in imele 13 poprav, so nastopile Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuss in Maren Hammerschmidt, za Švedsko, ki je z osmimi popravami opravila brez kazenskega kroga, pa so nastopile Linn Persson, Anna Magnusson, Elisabeth Hoegberg in Mona Brorson.