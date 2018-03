Svindal se še ni vdal v dvoboju za mali globus

J. P.

Åre - Potem ko jim je slabo vreme z močnimi vetrovnimi sunki in napovedanim sneženjem včeraj preprečilo izpeljavo prvega od dveh predvidenih treningov smuka, so prireditelji finala svetovnega pokala v alpskem smučanju v švedskem Åreju danes le spravili pod streho edina treninga tako v ženski kot moški konkurenci pred jutrišnjo zadnjo tekmo sezone v kraljevski disciplini. Že dopoldne je bila med dekleti najhitrejša Američanka Alice McKennis, pri moških pa si je vso konkurenco pokoril Norvežan Aksel Lund Svindal, jezen po superveleslalomskem odstopu in smukaškem tretjem mestu na prejšnji postaji, v domačem Kvitfjellu.

Čater predzadnji

Olimpijski zmagovalec je sicer še v igri tudi za mali kristalni globus, a so njegove možnosti majhne, saj na drugem mestu za vodilnim Beatom Feuzem zaostaja že velikih 60 točk. Švicar se sicer na švedskem snegu uvodoma ni znašel in je vpisal zgolj 17. čas treninga z več kot sekundo in pol zaostanka za Svindalom. Ostali specialisti za hitre discipline se v boj za lovoriko ne morejo več vplesti. Norvežan je sicer na treningu za 32 stotink odpravil Avstrijca Vincenta Kriechmayrja in še za sedem več Nemca Thomasa Dressna, v razvrstitvi olimpijske zime tretjega in zmagovalca zadnjega smuka v Kvitfjellu. Edini slovenski zastopnik Martin Čater je na 25. mestu prehitel le enega tekmeca, zamudil pa debeli dve sekundi.

Jutrišnji program bodo s smukaško tekmo ob 10.30 odprli moški in ga natanko opoldne nadaljevale ženske.



IZIDI

1. Aksel Lund Svindal (Nor) 1:21,42

2. Vincent Kriechmayr (Avs) + 0,32

3. Thomas Dressen (Nem) 0,39

4. Adrien Theaux (Fra) 0,65

5. Christof Innerhofer (Ita) 0,75

6. Johan Clarey (Fra) 0,80

7. Hannes Reichelt (Avs) 0,84

8. Brice Roger (Fra) 0,94

9. Dominik Paris (Ita) 1,15

10. Kjetil Jansrud (Nor) 1,20

17. Beat Feuz (Švi) 1,51

25. Martin Čater (Slo) 2,10