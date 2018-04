SZS lani z 227.000 evri negativne bilance

L. Z., STA

Ljubljana - Na seji izvršilnega odbora (IO) Smučarske zveze Slovenije (SZS) v Ljubljani so povedali, da je imela zveza v lanskem letu 227.000 evrov negativne bilance, v razpravi pa so navajali precej večje številke.

Janeza Kocijančiča so potrdili za slovenskega kandidata za člana predsedstva Mednarodne smučarske zveze (Fis); Kocijančič je od leta 2010 podpredsednik Fis, konec novembra lani pa je bil izvoljen za predsednika Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). Volitve v Fis bodo na kongresu v grškem turističnem letovišču Costa Navarino sredi maja.

Predsednik SZS Enzo Smrekar je dejal, da je imela SZS lani 16,289 milijona evrov prihodkov, 16,516 milijona pa odhodkov. Po besedah Smrekarja je negativna bilanca nastala zaradi pogodbenih obveznosti panog, ki so jih veliko izplačali že do novega leta, ter rezervacij za odprte tožbene zahtevke, tudi v primeru Pokljuke, kjer je bila na prvi stopnji sicer na sodišču zadeva že ugodno rešena za SZS. Smrekar je dejal, da bi bila slika povsem drugačna, če rezervacij ne bi bilo.



Tudi drugi so v minusu

Bilanco stanja so nato soglasno potrdili. Marko Dolenc je pred tem v razpravi omenil, da bi morali celoviteje obravnavati vse skupaj, saj imajo nekatere panoge veliko večje minuse, kot so prikazani, posebej za zadnji dve koledarski leti, ko so imele skupaj po njegovih besedah za okrog 1,5 milijona primanjkljaja. Smrekar je dejal, da nekatere panoge poslujejo pozitivno in se solidarnostno denar prenaša potem na panoge, ki poslujejo negativno.

Že konec januarja, ko je bil na volilni skupščini ponovno izvoljen za predsednika zveze, je pojasnil, da ima SZS še za okrog dva milijona evrov starih dolgov, ki jih nameravajo v celoti poravnati do leta 2022.

Tokrat je za prihodnji teden napovedal sestanke z vodstvi panog, da bi v neolimpijski sezoni bilance uravnotežili z manjšimi proračuni porabe. Vsaka panoga bo rezervirala deset odstotkov proračuna za pokrivanje morebitnih izpadov prihodkov. Direktor zveze Franci Petek pa bo z vodji panog usklajeval bilance in s sankcijami ukrepal, če bo treba. Dolenc se s temi sklepi ni strinjal, »ker probleme rešujejo tisti, ki so jih ustvarili«.

Potrdili so enotni pravilnik za tekmovalce SZS, ki pa je le izhodišče, saj ga lahko posamezne panoge uporabijo v celoti ali pa ne. Petek je ob koncu povedal, da bodo, ko bodo dobili uradni dopis, dali ugovor na odločitev Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je smučarske skoke in deskanje na snegu uvrstil v tretjo kategorijo športov v razvrstitvi panog, ki jo je pripravil za potrebe Fundacije za šport sprejel; pri tem je izhajal tudi iz mednarodne razširjenosti posameznega športa.