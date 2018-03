Takansahijevi za konec nova zmaga, Bogatajeva peta

V finalu so od Slovenk skakale Ema Klinec, Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Jerneja Brecl.

A. V., STA

Oberstdorf - Japonka Sara Takanashi je po sobotni dobila tudi nedeljsko tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Oberstdorfu. Na zadnji preizkušnji sezone je Takanashijeva za skoka 99 in 102,5 metra dobila 250,4 točke in tako prišla že do svoje 55. zmage v svetovnem pokalu. Najboljša Slovenka je bila Urša Bogataj na petem mestu.

Bogatajeva je skočila 95,5 in 92,5 metra ter dobila 212,5 točke. Drugo mesto je pripadlo Avstrijski Danieli Iraschko-Stolz (238,8 točke), v drugi seriji je s 103 metri postavila daljavo dneva, tretje pa skupni zmagovalki svetovnega pokala, Norvežanki Maren Lundby (231,0).

V finalu so nastopile še štiri Slovenke. Ema Klinec je bila 13., Nika Križnar 15., Špela Rogelj 17. in Jerneja Brecl 20. Že v prvi seriji je izpadla Katra Komar, tekmo je končala na 38. mestu.

Izidi:

1. Sara Takanashi (Jap) 250,4 (99,0/102,5 m)

2. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 238,8 (98,5/103,0)

3. Maren Lundby (Nor) 231,0 (97,5/98,5)

4. Yuka Seto (Jap) 218,7 (97,5/97,0)

5. Urša Bogataj (Slo) 212,5 (95,5/92,5)

6. Yuki Ito (Jap) 211,4 (91,0/94,0)

7. Katharina Altahus (Nem) 210,0 (96,5/91,0)

8. Carina Vogt (Nem) 208,5 (96,0/90,0)

. Ramona Straub (Nem) 208,5 (91,0/91,0)

10. Juliane Seyfarth (Nem) 206,2 (96,0/92,5)

...

13. Ema Klinec (Slo) 200,2 (93,0/87,0)

15. Nika Križnar (Slo) 195,4 (90,0(93,0)

17. Špela Rogelj (Slo) 191,9 (89,0/93,0)

20. Jerneja Brecl (Slo) 186,0 (83,0/94,5)

- brez finala: 38. Katra Komar (Slo)

- skupno po 15. od 15 tekem:

1. Maren Lundby (Nor) 1340 - skupna zmagovalka

2. Katharina Althaus (Nem) 928

3. Sara Takanashi (Jap) 916

4. Yuki Ito (Jap) 661

5. Irina Avakumova (Rus) 575

6. Carina Vogt (Nem) 570

7. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 450

8. Chiara Hölzl (Avt) 428

9. Urša Bogataj (Slo) 386

10. Nika Križnar (Slo) 383

11. Ema Klinec (Slo) 381

...

19. Špela Rogelj (Slo) 175

31. Jerneja Brecl (Slo) 67

37. Maja Vtič (Slo) 34

52. Katra Komar (Slo) 2