Tande zmagal v Oslu, Damjan deseti

A. V.

Oslo - Norvežan Daniel Andre Tande je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih na Holmenkollnu nad Oslom (128 in 132 m, 268,1 točka). Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (129,5 in 124,5 m/256,7), tretji pa njegov rojak Michael Hayböck (133 in 130,5 m/255,6). Jernej Damjan je bil kot najboljši Slovenec 10. (129 in 121,5 m/237,4).

V finale se je izmed Slovencev uvrstil le še Tilen Bartol, ki pa je po četrtem mestu po prvi seriji v finalu končal na 28. mesto (132 in 115 m/220,2).

V drugo serijo se niso uvrstili Nejc Dežman na 36. mestu (122,5 m/104,9), Anže Lanišek na 39. (115 m/101,9), Timi Zajc na 43. (116 m/96,7) in Peter Prevc, ki je končal na 46. mestu (112,5 m/95,6).

Vodilni v svetovnem pokalu Poljak Kamil Stoch je vodil po prvi seriji, ko so mu namerili 138 m, tri metre manj od rekorda naprave. Imel je 5,4 točke prednosti pred drugouvrščenim Kraftom (129,5 m), Hayböck je na tretjem mestu zaostajal za 9,9 točke, Bartol po 132 metrih pa 11,9. Razlike so bile nato zelo majhne, Tande je na osmem mestu za Stochom zaostala 13,5, Damjan na desetem pa 14,4.

Damjan je najprej v finalu zaostal za tremi tekmovalci, pa potem pridobil prav toliko mest, na koncu še po zaslugi Bartola, ki je imel dokaj nizek let. Potem pa ga je sredi strmine "poskralo" proti doskočišču in je lahko le zakrilil z rokama, da se je pri 115 m rešil padca. Izgubil pa je kar 24 mest.

Tedaj je še vedno vodil Tande pred rojakoma Robertom Johanssonom in Andreem Johannom Forfangom. Trojno norveško vodstvo je najprej "razbil" Hayböck, potem pa še Kraft, vendar sta oba zaostala za Tandejem. Na vrhu je bil še najboljši skakalec zime Stoch. Ni mu bilo treba veliko preseči 120 m, 122 m bi bilo dovolj, da bi zmagal, vendar pa so mu v spremenljivem vetru in sneženju, v katerem je potekala tekma, namerili le 119 m in je zdrsnil na šesto mesto, 5,1 točko za svetovnim prvakom v poletih Tandejem.

"Vsaka skakalnica je malo drugačna in se ji moraš privaditi, najti posebej občutke. Tu sem jih danes še najbolj, pa mi nje v finalu malo zmanjkalo, sem mislil, da bo šlo dlje. Deseto mesto sem osvojil, sem zadovoljen tako kot prejšnji. Sprijazniti se je treba z vremenskimi razmerami, kar bo pa bo, in potem je lažje. Sedaj pa v hotel, čez dve uri imamo start na naslednje prizorišče, vendar je organizacija zelo dobra," je po nastopu dejal Damjan.

"Moj prvi skok je bil dober, a sem imel tudi zelo dobre pogoje, za kaj več pa bi jih rabil obakrat. V drugi seriji pa nisem čutil takih razmer, čeprav je bil kar velik odbitek točk za vetrno izravnavo, vendar sem tudi skok opravil slabše kot prvič," je bil razočaran Bartol. "Bilo je precej vetrovno, čestitke Jerneju, je dobro odskakal, deseto mesto in nova vrhunska uvrstitev. Imeli pa smo zelo dobro izhodišče, žal pa je Bartola v finalu dobesedno sklatilo. Pri Stochu in še pri kom se je videlo, je bilo treba imeti tudi srečo z vremenskimi razmerami," je nastop strnil slovenski trener Goran Janus.

Norvežani so se po sobotni zmagi na ekipni tekmi, prvi zanje na Holmenkollnu, veselili še prve posamične zmage na tem prestižnem prizorišču po štirinajstih letih. Zadovoljni so bili tudi po najboljšem dosežku zime v avstrijski reprezentanci, četudi je Krafta od zmage ločilo 1,4 točk, Hayböcka pa 2,5.

Zmagovalec novoletne turneje Stoch je še nekoliko povečal skupno vodstvo v pokalu, ima 1003 točk, saj je bil še vedno drugouvrščeni Nemec Richard Freitag (868) tokrat dve mesti za njim, Tande je tretji (823), najvišje uvrščeni Slovenec Damjan pa je pridobil eno mesto in je 13.

V seštevku "Raw-Air" norveške turneje, v kateri šteje vsak skok, je na čelu ostal Stoch (681,8 točke), vendar se mu je zelo približal Johansson (675,3), Forfang (661,6), Tande (650,4) in Kraft (648) pa so že precej zaostali. Tudi v tem seštevku je Damjan 13. (610,2).

Po Oslu bodo za skakalce sledile preostale tekme norveške turneje v Lillehammerju, Trondheimu in Vikersundu, nato pa na programu le še finale sezone v dolini pod Poncami od 23. do 25. marca.

Izidi:

1. Daniel-Andre Tande (Nor) 258,1 (128,0/132,0)

2. Stefan Kraft (Avt) 256,7 (129,5/124,5)

3. Michael Hayböck (Avt) 255,6 (133,0/130,5)

4. Robert Johansson (Nor) 254,0 (127,5/129,0)

5. Johann Andre Forfang (Nor) 253,6 (125,5/134,5)

6. Kamil Stoch (Pol) 253,0 (138,0/119,0)

7. Stephan Leyhe (Nem) 242,5 (127,0/129,0)

8. Richard Freitag (Nem) 241,0 (126,0/132,0)

9. Andreas Stjernen (Nor) 240,6 (127,0/124,5)

10. Jernej Damjan (Slo) 237,4 (129,0/121,5)

...

28. Tilen Bartol (Slo) 220,2 (132,0/115,0)

...

- niso se uvrstili v finale:

36. Nejc Dežman (Slo) 104,9 (122,5)

39. Anže Lanišek (Slo) 101,9 (115,0)

43. Timi Zajc (Slo) 96,7 (116,9)

46. Peter Prevc (Slo) 95,6 (112,5)

- svetovni pokal, skupno:

1. Kamil Stoch (Pol) 1003

2. Richard Freitag (Nem) 868

3. Daniel-Andre Tande (Nor) 823

4. Andreas Wellinger (Nem) 784

5. Johann Andre Forfang (Nor) 600

6. Stefan Kraft (Avt) 584

7. Robert Johansson (Nor) 520

8. Markus Eisenbichler (Nem) 480

9. Junshiro Kobayashi (Jap) 470

10. Dawid Kubacki (Pol) 470

...

13. Jernej Damjan (Slo) 351

17. Peter Prevc (Slo) 282

19. Anže Semenič (Slo) 241

24. Tilen Bartol (Slo) 142

31. Timi Zajc (Slo) 84

37. Nejc Dežman (Slo) 44

39. Žiga Jelar (Slo) 36

41. Domen Prevc (Slo) 31

...

* turneja Raw-Air:

1. Stoch 681,8

2. Johansson 675,3

3. Forfang 661,6

4. Tande 650,4

5. Kraft 648,0

6. Stjernen 645,3

...

13. Damjan 610,2

20. Prevc 476.2

- pokal narodov:

1. Norveška 5211

2. Nemčija 4842

3. Poljska 4382

4. Avstrija 2929

5. Slovenija 2264

6. Japonska 2049

7. Švica 867

8. Rusija 233

9. Finska 119

10. Češka 95

...