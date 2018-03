Tim Mastnak med najhitrejšimi kvalifikanti

V izločilne boje deskarskega paralelnega veleslaloma v Turčiji sta se prebila še Rok Marguč in Gloria Kotnik.

J. P.

Kayseri - Deskarji na snegu v paralelnih disciplinah so se iz olimpijske Južne Koreje preselili v Turčijo na veleslalomsko preizkušnjo svetovnega pokala v Kayseriju. Med udeleženci ni bronastega Žana Koširja, ki je ob številnih poolimpijskih obveznostih ostal v domovini, prizorišče pa je še posebej ljubo Roku Marguču, ki je bil tam predlani že drugi. Danes je bil eden od treh slovenskih zastopnikov, ki so se skozi kvalifikacijsko sito uspešno prebili v izločilne boje, ki se bodo predvidoma začeli ob 13. uri po srednjeevropskem času.

Vpisal je namreč deveti čas kvalifikacij, kar pomeni, da ga v osmini finala čaka Italijan Maurizio Bormolini, ki je bil dopoldne pičle štiri stotinke hitrejši, bo pa lahko v medsebojnem obračunu prvi izbiral progo. Izjemno se je v vetrovnih kvalifikacijah, ki so se začele precej pozneje od prvotnih načrtov, izkazal Tim Mastnak, ki je bil hiter predvsem na modri progi in je skupno vpisal tretji najboljši čas, sekundo hitrejša sta bila zgolj Avstrijec Sebastian Kislinger in Italijan Edwin Coratti. Na prvi izločilni stopnici ga čaka Rus Dmitrij Loginov.

Obilo smole pa je, podobno kot Marguč v Pjongčangu, imel tretji slovenski zastopnik Jure Hafner, ki je obtičal tik pred finalnimi vrati, vpisal je namreč 17. dosežek in za šestnajsterico zaostal pičle tri stotinke. Kar se ni posrečilo njemu, pa se je edini naši tekmovalki Glorii Kotnik, ki je namreč zasedla ravno mejno 16. mesto, torej jo v osmini finala čaka zmagovalka kvalifikacij, Rusinja Milena Bikova. Svetovna prvakinja, Čehinja Ester Ledecka, tokrat ni izstopala in si je, s skoraj sekundno zamudo, zagotovila tretje izhodišče.