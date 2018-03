Tim Mastnak mojstrsko do krstne zmage

J. P.

Scuol - Po Dejanu Koširju, Roku Flandru, Roku Marguču in Žanu Koširju je Tim Mastnak peti slovenski deskar na snegu v paralelnih disciplinah z zmago v svetovnem pokalu. Odlično formo je kronal na zadnji veleslalomski preizkušnji olimpijske zime na novem prizorišču tekem te ravni, v švicarskem Scuolu, in tako še nadgradil podvig izpred tedna dni, ko se je v turškem Kayseriju veselil prve uvrstitve na stopničke, tedaj je bil tretji. Danes je v velikem finalu v obračunu deskarjev, ki tako visoko doslej še nista bila, odpravil senzacionalnega 21-letnega Poljaka Oskarja Kwiatkowskega, ki ni bil pred tem še nikdar boljši kot dvajseti januarja letos na Rogli.

Hiter predvsem spodaj

Mastnak si je pot do krstne zmage tlakoval že v kvalifikacijah, v katerih je vpisal tretji čas, kar je pomenilo, da je lahko na vseh stopnicah izločilnih bojev izbiral progo. Vselej, v vseh štirih nastopih, je izbral rdečo progo, ki je bila za odtenek hitrejša, in ponavljal scenarij od osmine finala do velikega finala: zgoraj je pustil tekmecem, da so bili rahlo spredaj, nato pa opazno stopnjeval ritem in po vmesnem času švignil mimo vseh. Sprva je odpravil Nemca Patricka Busslerja, v četrtfinalu avstrijskega veterana Benjamina Karla, v polfinalu Italijana Aarona Marcha in nato v velikem finalu še Kwiatkowskega. Ta je bil ob vmesnem času še dve desetinki spredaj, spodaj pa je 27-letni Mastnak pospešil in mojstrsko zmagal.

Brez napak

Tim, ki je na slavnostno podelitev najboljšim prišel odet v slovensko zastavo, ni na poti do 21. zmage naših deskarjev v paralelnih disciplinah v svetovnem pokalu storil domala nobene napake. Busslerja je pustil za seboj za debelo sekundo, Karla za 64 stotink, Marcha za 41 stotink, senzacionalnega Poljaka, ki mu je še hitrejši vzpon na vrh preprečila predlanska huda prometna nesreča, pa za 36 stotink. V izločilnih bojih sta bila še dva Slovenca, a oba obtičala v osmini finala: bronasti olimpijec iz Pjongčanga Žan Košir je za štiri stotinke premoč priznal Japoncu Masakiju Šibi, Gloria Kotnik pa je neuspešno izzivala poznejšo zmagovalko in najboljšo tekmovalko sezone, češko dvoživko Ester Ledecko. Rok Marguč in Jure Hafner nista preskočila kvalifikacijske ovire. Sezona se bo s posamično in ekipno slalomsko preizkušnjo končala prihodnji konec tedna v nemškem Winterbergu.

IZIDI



Moški



1. Tim Mastnak (Slo)

2. Oskar Kwiatkowski (Pol)

3. Nevin Galmarini (Švi)

4. Aaron March (Ita)

5. Sebastian Kislinger (Avs)

6. Andrej Soboljov (Rus)

7. Benjamin Karl (Avs)

8. Masaki Šiba (Jap)

9. Roland Fischnaller (Ita)

10. Žan Košir (Slo)

___________________________

21. Rok Marguč (Slo)

26. Jure Hafner (Slo)



Ženske

1. Ester Ledecka (Češ)

2. Aljona Zavarzina (Rus)

3. Ladina Jenny (Švi)

4. Claudia Riegler (Avs)

5. Ina Meschik (Avs)

6. Selina Jörg (Nem)

7. Julie Zogg (Švi)

8. Jekaterina Hatomčenkova (Rus)

9. Jekaterina Tudegeševa (Rus)

10. Julia Dujmovits (Avs)

15. Gloria Kotnik (Slo)