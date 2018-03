Tim Mastnak prvič na stopničkah

Slovenski deskar je v malem finalu paralelnega veleslaloma v Turčiji ugnal rojaka Roka Marguča in zasedel 3. mesto.

J. P.

Kayseri - Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak se veseli prve uvrstitve na zmagovalni oder na preizkušnjah svetovnega pokala. Na prvem poolimpijskem paralelnem veleslalomu v turškem Kayseriju je zasedel tretje mesto, potem ko je v slovenskem dvoboju v malem finalu odpravil Roka Marguča, ki se je znašel v snegu in si nakopal maksimalni pribitek sekunde in pol. Že nekajkrat doslej je 27-letni član kluba M-Celje nakazal, da je blizu vrha, najbližje do danes pa je bil pred štirimi leti doma na Rogli, ko je zasedel nehvaležno četrto mesto. Tedaj ga je v polfinalu, prav tako v slovenskem obračunu, odpravil Žan Košir, ki ga po osvojitvi olimpijskega brona ta konec tedna v Turčijo ni bilo.

Mastnak 3. že v kvalifikacijah

Mastnak je dobro pripravljenost potrdil že v vetrovnih kvalifikacijah, v katerih je vpisal tretji čas, kar mu je na prvih stopničkah izločilnih bojev omogočilo, da je lahko izbiral progo. V osmini finala je odpravil komaj polnoletnega Rusa Dmitrija Loginova, v tej zimi zmagovalca slalomske preizkušnje v Bad Gasteinu; v četrtfinalu si je gladko pokoril njegovega rojaka Dmitrija Sarsembajeva, v polfinalu pa vendarle naletel na previsoko oviro. Italijan Edwin Coratti, drugi v kvalifikacijah, ga je za seboj pustil za 61 stotink, zato mu je usoda v bitki za tretje mesto, v kateri je bil spet prepričljiv, naklonila Marguča.

Ledecka na kolenih

Ta se je skozi kvalifikacijsko sito prebil z devetim časom, v osmini finala je šel na nož z Italijanom Mauriziem Bormolinijem, ki je bil počasnejši pičli dve stotinki. V četrtfinalu je Rok za 12 stotink izločil zmagovalca kvalifikacij, Avstrijca Sebastiana Kislingerja, v polfinalu pa ob maksimalnem zaostanku premoč priznal Nemcu Stefanu Baumeistru. V malem finalu je lovil druge stopničke v sezoni - po drugem mestu v začetku januarja v Lackenhofu -, toda zaman. V Kayseriju je bil na odru predlani, tedaj je bil drugi. Tretji slovenski zastopnik Jure Hafner je na 17. mestu izločilne boje zgrešil za tri stotinke. Jih je pa za las ujela Gloria Kotnik, a obstala v osmini finala. Po napaki je klecnila pred zmagovalko kvalifikacij, Rusinjo Mileno Bikovo. Zmagala sta Baumeister in Bikova, ki je v finalu odpravila tudi dvojno olimpijsko junakinjo, Čehinjo Ester Ledecko.