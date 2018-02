Tina Maze je rodila deklico

Ljubljana - Tina Maze je nekoliko pred rokom v porodnišnici v Ljubljani dočakala srečni dan in povila prvorojenko. Mazejeva je sicer novico o nosečnosti objavila na družbenem omrežju Twitter 13. novembra, kjer je pod sliko z Andreo Massijem pripisala, da ju čaka zelo posebna zima.

S hčerko Mazejeve in Massija je kljub prezgodnjemu rojstvu vse v redu, tudi Mazejeva pa nima zdravstvenih težav, novice o rojstvu pa zaenkrat še ni javno objavila.

Mazejeva bi sicer letos v Pjongčangu morala opravljati vlogo strokovne komentatorke za televizijo Eurosport, a je zaradi nosečnosti delovne obveznosti, ki jih prinaša sodelovanje s televizijo, vsaj za nekaj mesecev odrinila na stran. Zaenkrat v javnosti še ni informacij o tem, kako je ime hčerki najboljše slovenske alpske smučarke vseh časov in absolutne rekorderke po številu osvojenih točk v eni sezoni.

Tekmovalno pot je končala januarja lani s predčasnim koncem prve vožnje na veleslalomu na Zlati lisici v Mariboru.

This winter will be very special.... we are expecting new poetry - a new life !!! There are no words to describe our happiness and gratitude of becoming parents. Tina&Andrea #24weeks pic.twitter.com/NNWcUtxwKl