Trije končali sodelovanje s Stöcklijem

Ljubljana – Alpski smučarji se že pripravljajo za poolimpijsko sezono, v katero bodo štartali čez pol leta v Söldnu. Trenerji sestankujejo in sprejemajo dogovore za novo tekmovalno obdobje. Boštjan Kline, Ana Bucik in Maruša Ferk so zamenjali proizvajalca smuči, Žan Kranjec in Štefan Hadalin končujeta snežni trening v Bolgariji.



Nad nezadovoljstvo z novo opremo



Poškodovana Tina Robnik, ki si je pred poldrugim mesecem strgala sprednjo križno vez v kolenu, se ukvarja z rehabilitacijo. Tudi Ferkova, ki si je na državnem prvenstvu natrgala notranjo stransko vez, napreduje v procesu okrevanja, ekipi se bo pridružila maja, je povedal glavni trener ženske reprezentance Denis Šteharnik.



»Dekleta so zadnji del testiranj končala 14. aprila, zdaj imajo premor,« je urnik razkril Šteharnik, ki je v prejšnji zimi izrazil nezadovoljstvo nad Stöcklijem. Tekmovalke so na testiranjih preizkusile še Rossignolove in Salomonove smuči. Bucikova in Ferkova bosta s Stöcklija prestopili na Salomon, odprto je le še vprašanje glede opreme pri Meti Hrovat, medtem ko Ana Drev in Robnikova nadaljujeta sodelovanje z Völklom.



Kline s svojim serviserjem



Tudi smukač Boštjan Kline se je po težavah s smučmi, ki jih je imel v olimpijski zimi, odločil za menjavo. S Stöcklijem je sicer zmagal na smuku za svetovni pokal v Kvitfjellu pred dvema sezonama, zimo prej je bil dvakrat drugi, v olimpijski pa ni šlo po pričakovanjih. Ta teden je testiral opremo znamke Nordica. Najbolj znana tekmovalca na teh smučeh sta Italijan Dominik Paris v hitrih disciplinah in nemški as Felix Neureuther v tehničnih.



»Pri Stöckliju so bili razočarani, ker sem se tako odločil, a so razumeli. Povedal sem jim, zakaj. Razšli smo se v dobrih odnosih,« je o razhodu s švicarskim opremljevalcem, s katerim so zmagovali Andrej Jerman, Tina Maze in Ilka Štuhec, razmišljal Kline. Njegov serviser bo ostal Rok Javor, prednost pa bo ta, da bo smuči pripravljal zgolj zanj. »Imel pa bom tudi polno podporo pri smučarskih čevljih,« je razkril Kline. Podpisal bo pogodbo za dve leti z možnostjo dveletnega podaljšanja.



Ekipa za hitre discipline je nazadnje skupaj trenirala na Krvavcu pred tednom dni. Z izjemo Klineta, ki je ta teden testiral smuči v Söldnu, so drugi prosti. Najuspešnejši smukač v minuli zimi Martin Čater, denimo, ureja šolske obveznosti. Na sneg se fantje, ki jih vodi trener Peter Pen, vračajo po prvomajskih praznikih.



Kranjec in Hadalin v Banskem



Snežni trening v Banskem ravno končujeta Žan Kranjec in Štefan Hadalin pod vodstvom trenerja za tehnične discipline Klemna Berganta. Z njimi so v Bolgariji še člana ekipe C Borut Božič in Tadej Paščinski ter glavni trener ekipe za evropski pokal Rasto Ažnoh z Žanom Špilarjem in Matevžem Rupnikom.



Kranjčev in Hadalinov trening so podrobno spremljali predstavniki zagrebške fakultete za šport. Namestili so jima senzorje, ju spremljali s tremi kamerami in opravili različne meritve. »Morda bomo našli še kakšno rezervo, ki je s prostim očesom ne vidimo,« je popestritev treninga komentiral Bergant, ki bo fantoma po vrnitvi domov odmeril dva tedna premora.



Ob koncu sezone je omenil, da se bo v novi zgodila sprememba, a več ni hotel razkriti. V mislih je imel pripravo smuči. »Kar se nam je v prejšnji zimi zgodilo nekajkrat, se nam več ne bo,« je namignil predvsem na Hadalinove težave z opremo. Najboljši slovenski slalomist si je na tekmah nižje ravni v Rusiji izboljšal štartno številko za novo sezono. Vanjo bo štartal v veleslalomu s številko nižjo od 40, v slalomu pa okrog 40. »S to je mogoče na vsaki tekmi napredovati v finale,« je poudaril Bergant.