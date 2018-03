Tudi Hrvati zavračajo očitke o podkupnini za Faka

V slovenski reprezentanci so navedbe časnika Nacional ostro zanikali, zdaj je to storila še hrvaška stran.

N. Gr.

Zagreb - Generalni sekretar hrvaške biatlonske zveze Robert Kontak je potrdil, da so hrvaški vojaški in civilni preiskovalci iskali sume korupcije ob prestopu Jakova Faka v slovensko reprezentanco, a niso našli nobene sledi, da bi zveza uradno ali neuradno prejela 60.000 evrov v zameno za izpisnico nekdanjemu reprezentantu.

Zagrebški tednik Nacional je v torek poročal, da je srebrni slovenski olimpijec, ki je prvo olimpijsko kolajno osvojil pod hrvaško zastavo, prestopil v slovensko reprezentanco v sumljivih okoliščinah, ki kažejo na možnost korupcije in kriminala. Zapisali so, da naj bi hrvaška biatlonska zveza (HBS) dobila 60.000 evrov odškodnine »na roke«. Denar je menda iz Slovenije prinesel kar oče biatlonca Marijan Fak osebno.

Za Faka zahtevali 100.000 evrov

Robert Kontak je bil generalni sekretar na hrvaški zvezi tudi v času, ko je prišlo do prestopa Faka v Slovenijo. Potrdil je, da so v HBS zahtevali 100.000 evrov oškodnine za Faka, a je Slovenci niso želeli plačati, kljub vsemu pa je nato izpisnico dobil, saj niso želeli ovirati kariere najboljšega hrvaškega biatlonca. Naknadno so se dogovorili za kompenzacijo v obliki priprav za hrvaške biatlonce na Pokljuki in izobraževanju trenerjev.

Jakov Fak v Pjongčangu. Foto: Matej Družnik/Delo

Na vprašanje ali lahko zagotovi, da denarja niso prejeli na črno, je odgovoril, da ne verjame, da bi Slovenci plačali kaj pod mizo. Povedal je, da bi dal roko v ogenj za vse člane takratnega vodstva HBS, medtem ko ni želel komentirati vloge nekdanjega predsednika zveze in časnika hrvaške vojske Nikole Županića, ker proti slednjemu poteka več sporov pred hrvaškim vojaškim in civilnim pravosodjem. »Županić je imel določeno vrsto vzporedne uprave z drugimi vojaškimi osebami in tako je bilo, vse dokler ga zaradi tega niso odstavili,« je še dejal Kontak.