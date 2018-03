V Åreju tudi brez moškega slaloma, Hirscher ostal pri trinajstici

J. P.

Åre - Tudi izvedbo zadnjega moškega slaloma v olimpijski sezoni svetovnega pokala v švedskem Åreju je doletela ista usoda kot le uro prej že ženskega veleslaloma. Zaradi premočnega vetra, ki ni dopuščal varnega smučanja, so ga bili prireditelji prisiljeni odpovedati, čeravno so z odločitvijo odlašali do tik pred zdajci, saj je izvedba slalomske tekme najmanj zahtevna in odvisna od vremena. Odpoved preizkušnje ni vplivala niti na odločitev o malem niti o velikem kristalnem globusu, lastnik obeh je namreč že predčasno postal avstrijski šampion Marcel Hirscher, ki je v tej zimi zmagal na več kot tretjini vseh tekem svetovnega pokala (13 od 36).



Brez slovenskih prebliskov

Odlični Avstrijec, ki je v začetku meseca dopolnil 29 let, ima zdaj v svoji vitrini že enajst malih in sedem zaporednih velikih globusov, enako kot v minuli zimi je bil ponovno daleč najprepričljivejši v obeh tehničnih disciplinah in skupno. Še najbolj se mu je v slalomski razvrstitvi približal večno drugi Norvežan Henrik Kristoffersen, tretje mesto pa je zasedel olimpijski zmagovalec, Šved Andre Myhrer. Slovenci v tej disciplini niso želi uspeha, nobenemu se ni niti posrečilo prebiti na finale sezone v Åreju, do točk se je v sezoni dokopal le Štefan Hadalin (35) na 33. mestu. Bil je trinajsti v Kranjski Gori in 16. v Val d'Iseru.

KONČNI VRSTNI RED (MOŠKI)



Skupno

1. Marcel Hirscher (Avs) 1620 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1285

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 886

4. Kjetil Jansrud (Nor) 884

5. Beat Feuz (Švi) 856

6. Alexis Pinturault (Fra) 707

7. Vincent Kriechmayr (Avs) 704

8. Thomas Dressen (Nem) 672

9. Matthias Mayer (Avs) 622

10. Hannes Reichelt (Avs) 535

33. Žan Kranjec (Slo) 272

52. Martin Čater (Slo) 133

71. Boštjan Kline (Slo) 83

79. Štefan Hadalin (Slo) 58

97. Klemen Kosi (Slo) 42

154. Miha Hrobat (Slo) 3



Slalom

1. Marcel Hirscher 874

2. Henrik Kristoffersen 710

3. Andre Myhrer (Šve) 460

4. Michael Matt (Avs) 388

5. Daniel Yule (Švi) 370

6. Ramon Zenhäusern (Švi) 326

7. Luca Ärni (Švi) 305

8. Sebastian Foss-Solevåg (Nor) 297

9. Stefano Gross (Ita) 274

10. Manfred Mölgg (Ita) 244

33. Štefan Hadalin (Slo) 35