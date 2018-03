V drugo za Mastnaka in Marguča usoden Japonec

Slovenska deskarja sta na drugem paralelnem veleslalomu za evropski pokal na Rogli zasedla 2. in 3. mesto.

J. P.

Rogla - Rogla je danes gostila še drugo zaporedno tekmo evropskega pokala deskarjev na snegu v paralelnem veleslalomu, na kateri pa zmaga - drugače kot včeraj, ko je zanjo poskrbel Tim Mastnak po finalnem uspehu nad bronastim olimpijcem Žanom Koširjem - ni ostala doma. S konkurenco je namreč opravil prekaljeni 31-letni Japonec Masaki Šiba, ki je v velikem finalu odpravil Mastnaka, že pred tem pa v polfinalu še Roka Marguča, ki je nato v dvoboju za tretje mesto odpravil Švicarja Kasparja Flütscha.



Brez Žana Koširja

V izločilne boje se je uvrstil še Jure Hafner in po izpadu v osmini finala zasedel trinajsto mesto, prekratki za končnico pa so bili Črt Ikovic (23.), Jernej Glavan (38.), Simon Katrašnik (39.), Gal Leskovar (47.) in Marko Vezovišek (48.). Včeraj drugouvrščeni Košir danes ni nastopil, prav tako ne njegov trener Jernej Demšar, ki se je na včerajšnjem državnem prvenstvu priložnostno vrnil na desko. V ženski konkurenci se je udeležbi odpovedala Gloria Kotnik, Slovenki izločilnih bojev nista videli, Sara Goltes je bila 21., Urška Kadilnik pa zadnja, štirideseta. Zmage se je razveselila Poljakinja Aleksandra Krol.