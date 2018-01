Jure Aleš v Franciji do novega mejnika

Ljubljana – Glavne prelomnice v dosedanji karieri je telemark smučar Jure Aleš doživel v Franciji. Predlanskega januarja je v La Plagnu s 3. mestom v šprintu prvič stopil na oder v svetovnem pokalu, naslednji mesec je v Les Contaminesu postal dvakratni mladinski svetovni prvak, minuli vikend pa se je v Pralognanu veselil dveh drugih mest. Tako visoko v svetovnem pokalu še ni bil.



Ostro nabrušen po dveh nehvaležnih 4. mestih na uvodni postaji zime v Hintertuxu se je na novem prizorišču tekem te ravni odločno pognal s štarta najprej v šprintu, v katerem je za zmagovalcem zaostal 82 stotink. »Predvsem me veseli, da sem končno sestavil dva enako dobra nastopa. V Hintertuxu sem bil vedno na eni progi odličen, druga se mi je ponesrečila, tokrat pa sem si rekel, da nimam česa izgubiti, in potrdil dobro formo. S stopničkami tudi v klasiku sem dokazal, da šprintersko 2. mesto ni bilo zgolj naključje,« se je smejalo mlajšemu od bratov Aleš.



V šprintu je bil zrel celo za zmago, a tudi zanjo bo še čas. »Na prvi progi se mi je po skoku pripetila manjša izguba ravnotežja, zaradi česar sem se nato v dveh vratcih lovil. Tam je šlo po zlu nekaj časa. Drugi nastop pa je bil hiter in domala brez napak,« se je nazaj ozrl 22-letnik z Brega ob Savi. Dan pozneje je odlično pripravljenost, ki jo je napovedal že pred začetkom sezone z zagotavljanjem, da se tako dobro ob prehodu v zimo še ni počutil nikdar, potrdil še s prvimi stopničkami doslej v klasiku. Zdaj ima v statistiki tri uvrstitve na oder, do najuspešnejšega Slovenca vseh časov pa mu manjka še precej. David Primožič je zbral 12 stopničk, tudi štiri zmage.



»V teku sem praviloma zelo dober in bi mi moral med disciplinami bolj ustrezati klasik, je pa res, da sem velik korak naprej storil tudi v veleslalomu, v katerem je napredek očiten. Veseli me, da sem torej konkurenčen v obeh disciplinah,« je primerjavo med klasikom in šprintom potegnil Jure Aleš, ki nima cmoka v grlu, ker telemark smučanje (še) ni olimpijska panoga. »Upam pa, da se vidimo čez štiri leta v Tokiu,« se namuzne in nadaljuje: »Seveda imajo OI svoj čar, a je treba vsako preizkušnjo – naj si bo svetovno prvenstvo ali vaška tekma – vzeti resno in pokazati vse, kar znaš.«



Počitka za tekmovalce ne bo, zdaj karavano čaka selitev onstran luže in tam šest tekem na še dveh novih prizoriščih v svetovnem pokalu – na progah Suicide Six in Sugarbush. »Sneg je tam verjetno drugačen kot v Evropi, a o tem ne morem povedati prav veliko, saj v Ameriki v svetovnem pokalu sploh še nisem tekmoval,« poudarja Jure, ki sta ga dve vrhunski uvrstitvi v dveh dneh izstrelili tudi tik pod vrh v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Trenutno je četrti z zgolj 45 točkami zaostanka za vodilnim Švicarjem Nicolasom Michelom, v šprintu tretji, v klasiku pa celo drugi.



Po vrnitvi iz ZDA pa se bodo telemark smučarji, kot je že običaj, ustavili tudi na slovenskem snegu. Krvavec bo drugi februarski teden gostil šprintersko in paralelno preizkušnjo. Aleš tako daleč še ne gleda: »Ne. Moja filozofija je iti korak za korakom in ostati zbran za vsako tekmo. Ni potrebe, da bi stvari prehitevali in preskakovali.« Bo pa imela Slovenija na domačem prizorišču očitno tudi vroče železo med dekleti, Špela Mičunovič je v Pralognanu dvakrat končala v deseterici.