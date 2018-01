V najbolj ekskluzivnem klubu

Pred 66. novoletno turnejo Kamil Stoch v sezoni ni dosegel nobene zmage, nato pa znova dokazal, da je skakalec za velike tekme, velike dosežke. Od Oberstdorfa do Bischofshofna je bil nepremagljiv in spisal zgodovino, potem ko je šele kot drugi po Svenu Hannawaldu dosegel veliki slam. V njegovi zbirki manjka le še kolajna s SP v poletih, dopolnil jo bo lahko že čez slaba dva tedna.



Olimpijsko sezono je Kamil Stoch začel z 2. mestom v Visli, nato pa ostal štirikrat brez uvrstitve med najboljše tri, dokler ni na zadnji postaji pred turnejo, v Engelbergu, spet nakazal na dvig forme. A to, kar je prikazal na novoletni turneji, je vendarle preseglo vsa pričakovanja. Štiri zaporedne zmage na štirih zelo različnih skakalnicah je pač izziv, ki mu niso bile kos niti največje skakalne legende, da je v 65 poskusih to uspelo zgolj Hannawaldu pove veliko o tem, da gre skorajda za misijo nemogoče. Pred začetkom v Oberstdorfu so bile sicer oči javnosti v veliki meri uperjene v Richarda Freitaga, tedaj vodilnega v svetovnem pokalu, v katerem so Nemci seveda videli vročega kandidata, da bi jim priskakal prvega zlatega orla po 16 letih. A za nemškega upa so se sanje o skupni zmagi razblinile ob padcu v Innsbrucku, resnici na ljubo pa Poljaku tudi sicer ne bi bil kos.



Stoch je bil pač tokrat v povsem svojem razredu, po smoli nemškega tekmeca pa je v zraku tudi obviselo vprašanje, ali bi ga lahko novonastali položaj zmedel. Zmago je imel v veliki meri v žepu, v bistvu je šlo »le« še za to, ali bomo priča zgodovinskemu trenutku ali ne, ali se bo Poljak včlanil v najbolj ekskluzivni klub ali ne. In četudi so bili pritiski izjemni – sploh še glede na status skokov v njegovi domovini –, je vse skupaj odlično zdržal, na koncu je prav navduševal s svojo hladnokrvnostjo.



»Vsaka finalna serija je bila izjemno težka, vsak skok je bil poseben izziv, posebna izkušnja. Živčnost je seveda bila prisotna, a skušal sem razmišljati le o tem, kaj moram storiti, in to kar najbolj preprosto. Kar se je zgodilo danes, je velika nagrada tako zame kot za mojo ekipo in družino. Res sem prijetno presenečen nad razpletom, srečen in utrujen,« si je lahko oddahnil 30-letni Poljak, ki je po zadnjem skoku v Bischofshofnu od olajšanja padel v sneg, nato so k njemu stekli reprezentančni kolegi, med prvimi pa mu je čestital tudi Hannawald. Slednji pred 16 leti pred zadnjim dnem turneje ni mogel spati, kaj pa Stoch? »Na srečo sem. Nisem razmišljal o zmagi na turneji, želel sem le dobro opraviti svojo nalogo in prikazati še dva dobra skoka. Vedel sem, da bi to moralo zadostovati za zmago. Če bi razmišljal o izenačitvi Hannawaldovega dosežka, bi se v moji glavi porajalo preveč vprašanj in od tega sem se želel kar najbolj oddaljiti. Že tako ali tako so me prevevala čustva, zakaj bi me še bolj. Nisem verjel, da bom zmagal na vseh štirih postajah, ker o tem preprosto nisem razmišljal. Želel sem le uživati na vsaki tekmi posebej,« je pojasnjeval Stoch, ki takšno osredotočenost pripisuje izkušnjam.



»Starejši ko sem, pametnejši sem. Že nekaj časa se ne osredotočam na rezultate, ker pač to ne prinaša nič dobrega. Zdaj, ko sem že starejši, je to lažje. Seveda si želim zmagati, saj vendarle za to treniram, nikdar pa ne grem z mislijo na to na tekmo,« je svojo strategijo pojasnil poljski junak, potem ko je ubranil naslov na novoletni turneji – na prejšnji je sicer zmagal le na eni tekmi, zadnji v Bischofshofnu, tako da je zdaj nanizal že pet prvih mest –, in to s tretjo največjo razliko v zgodovini. Po izpadu Freitaga so bili pač ostali tekmeci le statisti, drugouvrščenega Andreasa Wellingerja je ugnal za 69,6 točke. Bolj prepričljivo sta doslej slavila le Adam Malysz v sezoni 2000/2011 (104,4) in Matti Nykänen 1987/88 (99).



Stoch je deveti skakalec, ki je ubranil zmago na turneji, ta čas je tudi dvakratni olimpijski prvak, svetovni ekipni prvak, nekdanji svetovni prvak v posamični konkurenci in nekdanji zmagovalec svetovnega pokala. Od velikih lovorik mu manjka le še naslov na SP v poletih, to tekmovanje pa je pred vrati ... »Ne želim razmišljati o tem, tudi tu se bom držal svojega vodila in se osredotočil le nase,« se bo preverjenega recepta držal Stoch, ki bo za vedno ostal čustveno povezan s Planico oziroma Kranjsko Goro, saj je tam spoznal in tudi zasnubil ženo Ewo, kako se spominjata tega, pa je bilo pred kratkim moč videti tudi v oddaji Neizrečena zgodba na Eurosportu.