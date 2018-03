V Planici čudovita kulisa in vse manj alkohola

Kaj pomeni Planica v smučarskih skokih, je lepo povedal vodja predskakalcev na finalu sezone v Zgornjesavski dolini Ivo Zupan: »Nekoč sem tekmoval po vsemu svetu. Planica je nadgradnja vsega, kar obstaja v smučarskih skokih.« Smučarski skakalci so tudi na zadnjo soboto v sezoni, planiško soboto, ki pod Poncami vselej postreže z najbolj množičnim obiskom, uživali v dolgih poletih, navijači pa v čarobnem razpoloženju. Z ene strani so krasno kuliso ustvarili s soncem obsijani zasneženi vrhovi, z druge veličastna letalnica bratov Gorišek.

Za vsak polet čez 235 metrov, ki ga je pospremilo glasno navijanje pisane množice vseh narodnosti (poleg prevladujočih slovenskih in poljskih zastav smo opazili denimo tudi zastavo Nove Zelandije in Bosne in Hercegovine), je Ansambel Saša Avsenika v živo zapel Avsenikovo ponarodelo pesem Planica, Planica, snežena kraljica.

Sobotno vzdušje v Planici je bilo odlično. Foto: Matej Družnik/Delo

Pomoč poiskalo 21 oseb

Iz pogovora z vodjo zdravstvene ekipe v Planici dr. Tomislavom Mirkovićem bi lahko sklepali, da planiško občinstvo postaja vse bolj vzorno. »Presenetljivo. Sobote smo se vsi bali, v primerjavi s prejšnjimi leti je bilo občutno manj vsega. Pregledali smo 21 oseb. Večina primerov so bile poškodbe za zašiti, vinjenih ni bilo veliko, bil pa je še sum na akutni kronarni sindrom, pacienta smo odpeljali v jeseniško bolnišnico,« je dejal sogovornik.

V Planici je bila danes najštevilčnejša zdravstvena in reševalna ekipa ta konec tedna. Miren je bil tudi petek pod Poncami, v četrtek, na dan brez alkohola, pa so obravnavali primer vinjenosti med osnovnošolci. »Bil je devetošolec. Ko smo klicali mamo, je dejala, naj ga kar na policijo odpeljemo, naj se tam strezni.«

Zbirali podpise in fotografije

Po koncu tekme, na kateri so bili najbolj veseli tretjega mesta slovenske reprezentance, so se obiskovalci premaknili pod oder Vala 202, na katerem je zbrane zabaval Hamo & Tribute 2 Love. Nekateri pa so ostali pod letalnico, čakali skakalne junake za kakšen podpis ali fotografijo, drugi so uživali v sončnem dnevu na zložljivih stolčkih, tretji so se kepali, največ gneče pa je bilo ob gostilniškem pultu.

Noriaki Kasai je med najbolj obleganimi skakalci v Planici. Foto: Marko Feist/Novice

Med obiskovalci smo naleteli na pogumnega moža v kratkih hlačah. V obeh rokah je imel polne kozarce piva, zeblo ga ni, je dejal, saj je po njegovem mnenju v Planici na finalu sezone vselej poletje.

Skakalci so preprosti

Ob ograji je polete s slovensko zastavico v rokah spremljala Nika iz Radomelj. V rokah je imela avtogram kartico Ceneta Prevca. »Prišlo nas je deset. Najbolj všeč so mi bili dolgi poleti, vesela sem, ker so naši dobro tekmovali, skoke veliko spremljam,« je dejala. Poleg nje je stal Žan, ki je razkril, da se je fotografiral z Markusom Eisenbichlerjem in Goranom Janusom. »Skakalci so preprosti, ne delajo se kaj bolj pomembne od drugih. Rad imam ta šport, vsak vikend spremljam skoke. Tekma je bila napeta, ampak na koncu so naši osvojili tretje mesto,« je povedal najstnik, ki je petič obiskal planiško prireditev. Tudi na tekme za pokal Vitranc hodi in na Zlato lisico. »Drži, da sem navdušen nad zimskimi športi, pa tudi to srečo imam, da ima oče tako službo,« je dodal.

Vstali ob treh zjutraj

Naleteli smo na dve družini, ki sta se pod Ponce pripeljali med prvimi. Prebuditi so se morali ob 3. uri zjutraj, prihajajo iz Krškega. »Ob osmih so nas že spuščali na prizorišče in prišli smo povsem do ograje. Prvič sem na planiškem finalu sezone. Planico je treba izkusiti, da veš, kaj pomeni,« je povedala sogovornica. »Vzdušje je nepopisno, energija je prava,« pa je dodal eden od članov krčanske druščine, na glavi je imel čepico blagovne znamke Peter Prevc. »Zadel sem jo na nagradni igri. Spodobi se, da jo imam danes na takšni prireditvi,« je dejal in dodal, da bodo prihodnje leto spet prišli pod Ponce.

Za konec zabava

Prijetno pa so sobotno preizkušnjo, s katero so nekateri že končali sezono, saj bo na nedeljski posamični tekmi nastopilo 30 najboljših skakalcev iz svetovnega pokala, sklenili tudi glavni planiški akterji. Po koncu tekme, podelitvi in vseh medijskih obveznostih so se sprostili v skakalni vasi pri Bloudkovi velikanki. Pripravili so si zaključno zabavo in tudi oni uživali - brez kombinezonov, smuči in čelad - v čudoviti planiški zgodbi.