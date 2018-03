V Planico strpno in pripravljeni na zimske razmere

N. Gr.

Kranjska Gora - V Planici tudi letos klub slabšim rezultatom slovenskih letalcev pričakujejo več deset tisoč gledalcev, kar za dolino pod Poncami predstavlja velik logistični zalogaj. Nanj so prireditelji pripravljeni, a hkrati svarijo, naj gledalci ne tiščijo za vsako ceno z osebnim avtomobilom do Planice.

Pripravili so projekt Z vlakom v Planico, letos bodo zagotovili tudi transport z vseh postajališč rednih vlakov iz okolice Planice pod velikanko in nazaj, in to od četrtka od nedelje. Prav tako bo potekal krožni prevoz med Kranjsko Goro in Jesenicami, ki je za vse obiskovalce z veljavno vstopnico za tekmo brezplačen. Krožni avtobusi za obiskovalce začnejo voziti v četrtek ob 7.30, v petek ob 10. uri, v soboto ob 6. uri in v nedeljo ob 6.30.

V Planici prostor za avtobuse

Pod velikanko bodo parkirna mesta namenjena prvenstveno avtobusom, letos bo zaradi velike količine snega prostora še nekoliko manj. Pod velikanko bratov Gorišek lahko parkira okrog 4000 osebnih avtomobilov in kombijev, a ti pri prometnem režimu ne bodo imeli prednosti pred avtobusi, zato prireditelji vseeno priporočajo, da v Planico pridete z vlakom ali pa avtomobil pustite v Kranjski Gori.

V zimskih razmerah bo parkirišč še nekoliko manj. Foto: Matej Družnik/Delo

Temperature bodo še vedno zimske

Čeprav smo že zakorakali v koledarsko pomlad, bo vsaj v jutranjih urah v dolini pod Poncami še vedno vladala prava zima. V jutranjih urah se bodo temperature spustile tudi do minus sedem stopinj Celzija, čez dan pa se bo živo srebro približalo desetim stopinjam, zato prireditelji svetujejo, da se zjutraj toplo oblečete, nato pa odvečne kose oblačil shranite v nahrbtnike.

Zastoje lahko preprečijo predvsem obiskovalci

Prav pri pregledu nahrbtnikov in vstopnic v Planici nastane največ gneče, veliko pa pri tem lahko storijo že obiskovalci sami. Vnos alkohola je prepovedan in prireditelji napovedujejo, da bodo letos izvajali še strožjo kontrolo, ob tem pa si pridržujejo tudi pravico, da vidno vinjene osebe odstranijo iz prireditvenega prostora.

Tudi letos bo v Planici četrtek v znamenju otrok, zato na letalnici ne bodo točili alkohola.

Program Planice 2018:

Četrtek

9.00 - serija za trening

11.00 - kvalifikacijska serija

Petek

14.00 - poizkusna serija

15.00 - prva serija posamične tekme

Sobota

9.00 - poizkusna serija

10.00 - prva serija ekipne tekme

Nedelja

9.00 - poizkusna serija

10.00 - prva serija posamične tekme