V predolimpijski zimi presegel največje legende belih strmin

Desetletje je naokrog, odkar je avstrijski smučarski as Marcel Hirscher premierno nastopil v svetovnem pokalu. Okroglo obletnico je v sezoni 2016/17 zaokrožil s šestim zaporednim velikim kristalnim globusom. Takšnega dosežka pred njim v zgodovini alpskega smučanja nima še nihče. Najmočnejši pečat v karavani je v isti zimi pustil še s tremi posamičnimi kolajnami na svetovnem prvenstvu.



S šestim velikim globusom je smučarski zvezdnik prehitel nekdanjega šampiona belih strmin Marca Girardellija, ki je dotlej držal vrh večne lestvice v moški konkurenci s petimi lovorikami, osvojil jih je med letoma 1985 in 1993. Po številu osvojenih skupnih seštevkov svetovnega pokala se je Hirscher resda izenačil z najboljšo v ženski konkurenci Annemarie Moser-Pröll, vendar jih njegova legendarna rojakinja ni osvojila v neprekinjenem nizu. Pet velikih globusov si je prismučala v obdobju od 1971 do 1975, štiri nadaljnja leta pa je potrebovala še za šestega.



»Letos sem uresničil svoje osebne cilje, kar je izjemno,« je bil po najpomembnejši sezoni v karieri zadovoljen Avstrijec, ki se je po številu globusov (velikih in malih) v predolimpijski zimi izenačil s Hermannom Maierjem, oba sta jih v karieri zbrala 14. Več jih imata zgolj legendarni Šved Ingemar Stenmark (19) in Lindsey Vonn (20).



Vso sezono je bil izjemno močen in rezultatsko stanoviten, zdelo se je, kot da mu nihče nič ne more. V 18 nastopih v tehničnih disciplinah je le trikrat ostal brez stopničk; dvakrat je bil četrti, enkrat šesti. Šestnajstkrat se je povzpel na oder za zmagovalce, od tega šestkrat na vrh.



Tudi na vrhuncu sezone v St. Moritzu je pokazal svojo izjemno moč, odločnost, samozavest in hitre odzive na smučeh. Zagotovil si je naslov svetovnega prvaka v slalomu in veleslalomu (nazadnje je v obeh tehničnih disciplinah zmagal italijanski šampion Alberto Tomba leta 1996 na Sierra Nevadi), v kombinaciji je osvojil srebro. Postal je edini tekmovalec s tremi kolajnami na treh zaporednih SP.



»Minimalen cilj je bil osvojiti eno kolajno na petih tekmah. Dobil sem jo v drugem poskusu. Ko sem osvojil še drugo, mi je povsem odleglo. Na zadnji tekmi je bilo super stati na štartu vedoč, da sem ne glede na razplet slaloma že svetovni prvak. Prav zato sem smučal povsem sproščeno,« je opisal recept za uspešen izplen, hvaležen za ekipo, ki mu je 100-odstotno zvesta in vse podreja njegovim ciljem.



»Tako hiter sem lahko samo, ko moja ekipa dobro opravi svoje delo. Če imajo serviserji slab dan, mi tudi najboljši nastop ne bo pomagal do kolajne,« je pojasnjeval, navdušen tudi nad počutjem, saj zdravstvenih preglavic ne pozna in lahko trenira na polno moč.



Kaj ga sploh še žene naprej? »Dirkanje, tekmovanje. Menim, da je to odvisnost. Iskati meje svojih sposobnosti, iti čez njih, čez sebe, čez notranje in zunanje pritiske. Tovrstne obremenitve te povedejo v stanje, v katerem si še bolj osredotočen – še bolj ostro in močno,« je razmišljal Hirscher in dodal, da je povrhu vsega oseba, ki je dobra pri kazanju tistega, kar zna: »Postavite me na nabito poln nogometni štadion na, denimo, tekmovanje v delanju sklec, in zagotovo bom dosegel takšno stanje, kot sem ga opisal.«



V zimi, v kateri je najbolj izstopal v karavani, pa je prišel tudi do novih življenjskih spoznanj. »Vedno sem vse usmeril v alpsko smučanje, veliko sem izkusil in veliko vložil. Vendar pa življenje ponuja več kot rdeče in modre količke, iz leta v leto se tega bolj zavedam. Prav zato je bil premor po uspešni sezoni najdaljši od vseh v karieri. Dolgo se nisem ukvarjal z vadbo in treningi. To sem potreboval, da bi našel mentalno svežino,« je opozoril, da uspehi terjajo tudi davek, ki se pozna predvsem na utrujenosti in izčrpanosti.



Izjemna sezona mu je prinesla naziv avstrijskega športnika leta, Združenje nacionalnih olimpijskih komitejev pa ga je imenovalo za najboljšega na stari celini.



Hirscher blesti tudi v novi zimi, v kateri bodo glavni cilj olimpijske igre. Doslej je na tem tekmovanju osvojil le srebro v Sočiju 2014.