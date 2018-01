V Ruhpoldingu ob Faku zasijal tudi Dovžan

J. P.

Ruhpolding - Najboljši biatlonci sveta se te dni mudijo na peti postaji olimpijske sezone svetovnega pokala, v nemškem Ruhpoldingu, kjer se je program začel z današnjo moško 20-kilometrsko individualno preizkušnjo. Zadovoljni so lahko bili tudi v slovenskem taboru: Jakov Fak je s 14. mestom resda vpisal najslabši dosežek v tej zimi, a je z njim vseeno brez težav zadržal tretje mesto v skupni razvrstitvi. Ponovno je bil prepričljiv na strelski preprogi, saj mu je roka v dvajsetih poskusih enkrat samkrat zadrhtela, je pa - kar je posledica praznične bolezni - precej izgubil v smučini in za zmagovalcem v cilju zaostal za debele tri minute.

Še bolj navdušujoč pa je bil nastop Mihe Dovžana, ki je z vrhunsko strelsko predstavo pobelil vseh dvajset tarč, kar se je posrečilo zgolj štirim tekmovalcem med več kot stotimi nastopajočimi, v smučini pa je bil le malo počasnejši od Faka, naposled ju je ločilo manj kot trinajst sekund. Zanj je končno 17. mesto z naskokom najboljši dosežek v karieri, pred tem namreč Gorenjec, ki bo čez slaba dva tedna dopolnil 24 let, višje kot na 34. mestu na šprintu v Oslu (tudi tedaj je bil strelsko brezhiben) minulo sezono še ni bil. V tej zimi se je do točk dokopal drugič, eno je s 40. mestom ujel tudi že decembra na šprintu v Hochfilznu.

Slovenske barve sta ob odsotnosti Klemna Bauerja, ki je že na pripravah v Anterselvi, branila še dva biatlonca, ki pa sta ostala brez točk: 21-letni Mitja Drinovec je z dvema zgrešenima streloma na 51. mestu za njimi zaostal za dvajset sekund, Lenart Oblak pa je v prazno sprožil zgolj enkrat na zadnjem postanku, a ga je počasnejši tek potisnil po razpredelnici precej navzdol, na 86. mesto. Nove zmage, že četrte zapovrstjo, se je veselil Francoz Martin Fourcade, ki v tej sezoni sploh še ni ostal brez stopničk. Čeravno je eno tarčo pustil nepobeljeno, je brezhibnega prvega zasledovalca, Čeha Ondreja Moravca, pustil za seboj za več kot minuto. Tretje mesto je zasedel Norvežan Johannes Thingnes Bø, ki je preprečil domačo senzacijo Romana Reesa, ki je bil s številko 108 četrti.

Jutri bodo na 15-kilometrski individualni preizkušnji nastopila še dekleta s štartom ob 14.20.

Dovžan: Noge so se mi tresle od treme

»Nisem še čisto dojel rezultata, niti tega, da sem v svetovnem pokalu prvič zadel štiri ničle. Na zadnjem postanku so se mi noge kar tresle od treme, saj sem vedel, kakšno priložnost imam. Zadnji krog mi ne predstavlja večjih preglavic, moja težava je bolj začetek tekme, ko si tudi nakopičim največ zaostanka. Danes sem se počutil zelo dobro, ves čas tekel konstantno, nisem bil tako utrujen. Forma raste, a jo bo treba do olimpijskih iger še malo popraviti. Sem pa na pravi poti,« se je smejalo Dovžanu.

»Že zjutraj se nisem počutil najbolj spočitega. To, da je Fourcade štartal za mano, me ujel in prehitel, ni bistveno. Enostavno nisem na ravni, na kateri bi si želel biti. Ne vem, morda bi bil ta hip nujen počitek, nimam odgovora na to, kaj moram storiti zdaj. Pogovoril se bom s trenerjem, neko rešitev bova že našla. Zgrešeni strel je bil žal napaka, nato pa sem se zbral in izvlekel, kar sem lahko. Tekaško nisem bil na takšni ravni, da bi pridobil kakšno mesto. To je bil bolj boj za preživetje od začetka do konca,« ni bil zadovoljen Fak.

Še najmanj zgovoren pa je bil glavni trener Tomaš Kos: »Zelo dobri nastopi, škoda le kakšnega zgrešenega strela, predvsem pri Mitji, toda vseeno so vsi trije danes tekli dobro. Mihi se je posrečil zanj sanjski rezultat, morda bo celo na meji za nastop na nedeljski skupinski tekmi. Toda tudi če ne bo, je to zanj še vedno rezultat kariere. Jakov ni pravi, ne počuti se optimalno. Če bi ustrelil ničlo, bi bil okrog šestega mesta, in to vseeno ni tako slabo.«

IZIDI

1. Martin Fourcade (Fra) 44:27,9 (1)

2. Ondrej Moravec (Češ) + 1:01,0 (0)

3. Johannes Thingnes Bø (Nor) 1:06,3 (1)

4. Roman Rees (Nem) 1:19,1 (0)

5. Michal Krčmar (Češ) 1:36,6 (0)

6. Dominik Landertinger (Avs) 2:21,9 (1)

7. Simon Eder (Avs) 2:23,8 (1)

8. Michal Šlesingr (Češ) 2:26,5 (1)

9. Lukas Hofer (Ita) 3:00,3 (2)

10. Krasimir Anev (Bol) 3:02,3 (1)

14. Jakov Fak (Slo) 3:11,4 (1)

17. Miha Dovžan (Slo) 3:24,3 (0)

___________________________________

51. Mitja Drinovec (Slo) 5:03,6 (2)

86. Lenart Oblak (Slo) 7:23,4 (1)