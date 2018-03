V Sibiriji slovo od dolge olimpijske zime

Tjumen – Tako kot skakalci so tudi biatlonci dočakali svoj finale dolge in zahtevne olimpijske sezone. Le da je pri prvih ta iz leta v leto pri nas, v dolini znamenitih naprav pod Poncami, biatlonska karavana pa je zdaj premierno v Tjumnu, novem centru te panoge v Rusiji.



To mesto, ki so ga pred dvema letoma razglasili kot najbolj prijazno glede kakovosti življenjskega vsakdana v Ruski federaciji, sicer ohranja biatlonsko preteklost, ne nazadnje je od tu doma zdaj udarna kandidatka za kristalni globus Anastasija Kuzmina, vendar pa prestižne finalne tekme v sezoni doslej še ni imelo. V zadnjem desetletju je ta pripadala bodisi Oslu bodisi Hanti-Mansijsku, ki je kot Tjumen prav tako v Sibiriji. Slednji je bil že izbran kot kraj svetovnega prvenstva 2021, toda pozneje so mu ga vzeli zaradi dopinških grehov ruske zveze. Kje bo omenjeni šampionat, tako ostaja odprto, Pokljuka pa bo vztrajala pri svoji kandidaturi, o kateri so nekateri spregovorili tudi pred dnevi na prejšnji postaji v Oslu. Ni še jasno, kdo so protikandidati (najverjetneje Čehi in Nemci) in če se bodo Rusi lahko vnovič potegovali za največje biatlonsko tekmovanje. Slednji sicer ne uživajo naklonjenosti med nekaterimi tekmeci, a obenem se pri mednarodni zvezi zavedajo pomembnosti vzhodnoevropskega trga in tradicije najbolj priljubljene smučarske panoge med ruskimi gledalci.



Brez ZDA, Kanade in Ukrajine



Pred finalom v Tjumnu je še nekaj ugank okrog končnih razvrstitev, a če ne bo pretiranih zasukov, bo Martin Fourcade že sedmič zapored dvignil veliki kristalni globus, izjemen trenutek pa naj bi doživela slovaška reprezentantka Anastasija Kuzmina. Slednja je prišla v domači kraj s 727 točkami, sledita ji Finka Kaisa Mäkäräinen (686) in Belorusinja Darja Domračeva (641). Francoz pa se že od začetka te sezone za vrh bori z norveškim tekmecem Johannesom Thingnesom Bøjem, zdi se, da ima zdaj že odločilno prednost – 996:947.



Iz slovenskega zornega kota bo kajpak najbolj zanimiv nastop Jakova Faka, našega udarnega junaka olimpijske smučarske sezone. S 550 točkami zaostaja za tretjeuvrščenim Šipulinom (627) in četrtim Peifferjem (590), za vodilnim slovenskim reprezentantom sta italijanski adut Lukas Hofer (531) in Norvežan Tarjei Bø (507). Že današnji šprint bo razkril marsikaj, jutri se bodo še biatlonke pomerile v najkrajši disciplini, ob koncu tedna bosta zasledovanje in skupinski štart. V Sibiriji sicer ne bo Američanov, Kanadčanov, Ukrajincev in Čehov, nastopu, kot smo že pisali, pa se je odpovedal tudi naš Klemen Bauer.



Spored v Tjumnu – danes: šprint moški (14.45); jutri: šprint ženske (14.45); sobota: zasledovanje moški (13.00), ženske (15.00); nedelja: skupinski štart moški (14.00), ženske (16.00).