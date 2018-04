V skakalni ekipi A brata Prevc, Damjan, Semenič in Bartol

J. P.

Ljubljana - Potem ko je vodja zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Ljubo Jasnič predlagal nosilce selekcij v skokih, so ti že pripravili predlog sestave ekip, ki bo maja obravnavan na odboru in zboru, poroča STA. V reprezentanci A so brata Peter in Domen Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič in Tilen Bartol. V izbrani vrsti B bodo Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Nejc Dežman, Tomaž Naglič, Jaka Hvala in Ernest Prišlič, v mladi ekipi A pa Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Bor Pavlovčič.



Le Zupančič še čaka

Včeraj je izvršilni odbor SZS med drugim za vodjo smučarskih skokov in nordijskega smučanja potrdil Gorazda Pogorelčnika, ki bo nadomestil Tomaža Verdnika. Jasnič je ob tem dodal, da bo zboru panoge za nosilce selekcij predlagal: Gorana Janusa za vodjo panožne šole in strokovnega sodelavca na področju trenerskega kadra smučarskih skokov in nordijske kombinacije, Gorazda Bertonclja za glavnega trenerja moške skakalne ekipe A, Igorja Medveda na čelu ekipe B, Janeza Grilca za vodjo mlade ekipe A, Zorana Zupančiča za glavnega trenerja prve ekipe skakalk (sestavo zasedbe bo predstavil prihodnje dni) in Mitjo Oraniča za vodjo nordijskih kombinatorcev.