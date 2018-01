Veleslalom (M): Hirscherju v Adelbodnu nova zmaga, Kranjec peti

A. V., STA

Adelboden - Avstrijec Marcel Hirscher je zmagal na veleslalomu alpskih smučarjev v švicarskem Adelbodnu. Na drugem mestu je bil Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,17), tretji pa Francoz Alexis Pinturault (+0,21). Edini slovenski finalist Žan Kranjec je delil peto mesto (+1,20).

Štefan Hadalin, drugi slovenski predstavnik, je odstopil v prvi vožnji.

Avstrijec Marcel Hirscher je vodi po prvi vožnji, na drugem in tretjem mestu pa sta mu sledila Norvežana Henrik Kristoffersen (+0,11) in Leif Kristian Nestvold Haugen (+0,65). Kranjec je bil 10., v finalu, dosegel je tretji čas, pa se je po prihodu v cilj v vodstvu izenačil z Avstrijcem Manuelom Fellerjem. Oba sta bila potem dolgo na vrhu, tudi ameriški zvezdnik Ted Ligety jima ni bil kos, saj ni prišel do cilja. Prvi ju je, s slabo sekundo prednosti, ugnal Pinturault, bronasti veleslalomist na prejšnjih olimpijskih igrah v Sočiju 2014 in peti po prvi vožnji.

Pred nastopom najboljše trojice s prve proge je bil drugi Italijan Luca de Aliprandini, ki je s četrtim mestom zabeležil svoj najboljši izid kariere. Nestvold-Haugen pa je nazadoval na rob deseterice. Pinturaulta je nato le za štiri stotinke ugnal Kristoffersen, ki pa je imel veliko težav v zaključni strmini in je zmajeval z glavo, saj je bil na vrhu še Hirscher. Ta je s 17 stotinkami prednosti zabeležil 51. zmago v karieri, čeprav se je še bolj, kot Norvežan, "lovil" na izjemno težki ciljni strmini.

Kristoffersen se je moral zadovoljiti s šestim drugim mestom v tej sezoni, Hirscher pa je zabeležil petindvajseto veleslalomsko zmago in v skupnem seštevku zmag na večni lestvici le še za tri zaostaja za legendarnim Avstrijcem Hermannom Maierjem (54), na čelu pa je še vedno daleč pred vsemi Šved Ingemar Stenmark (86).

V svetovnem pokalu je Hirscher še povečal skupno vodstvo (774), sledita pa, tako kot na tekmi, Kristoffersen (660) in Pinturault (502). Hirscher (420) je na čelu veleslalomskega seštevka, tudi tu sta na drugem in tretjem mestu Kristoffersen (365) in Pinturault (240), šesti pa je Kranjec (169).

Tekma je potekala v lepem in sončnem vremenu, četudi je sprva kazalo, da morebiti tekmovanja niti ne bo, vendar je Mednarodna smučarska zveza v petek prižgala zeleno luč za izvedbo, ko so organizatorji zagotovili, da bo danes zgodaj zjutraj odprta edina večja cestna povezava z Adelbodnom iz Frutigena. Prireditelji so imeli veliko težav z utrjevanjem proge, saj je pred tem dva dni močno deževalo. V prejšnjih dnevih so bile zaprte številne ceste v okolici in tudi edina glavna do tega zimskošportnega središča.

Zato so pripravili obvoz za nujne primere, ki so jih uporabile tudi ekipe in drugo osebje, potrebno za izvedbo tekme. Oblasti v tem delu Švice so morale zaradi plazov in podrtih dreves mobilizirati vojsko, da je očistila poti. Tekmovanje v Adelbodnu pritegne povprečno med 30.000 in 40.000 gledalcev, podobno obiskana svetovna pokala alpskih smučarjev sta le v Kitzbühlu in Schladmingu.

IZIDI MOŠKEGA VELESLALOMA

1. Marcel Hirscher (Avs) 2:28,63

2. Henrik Kristoffersen (Nor) + 0,17

3. Alexis Pinturault (Fra) 0,21

4. Luca de Aliprandini (Ita) 1,14

5. Žan Kranjec (Slo) 1,20

5. Manuel Feller (Avs) 1,20

7. Manfred Mölgg (Ita) 1,35

8. Riccardo Tonetti (Ita) 1,57

8. Mathieu Faivre (Fra) 1,57

10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 1,59

______________________________

Štefan Hadalin (Slo) odstopil na prvi progi