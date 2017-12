Veleslalom (Ž): Tri Slovenke med enajst, a kazalo še precej bolje 

A. V.

Lienz - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal v avstrijskem Lienzu. Slovensko alpsko smučanje slavi nov ekipni uspeh. Kar tri Slovenke so se prebile v najboljšo enajsterico. Ana Drev je bila najboljša v sezoni šesta, Meta Hrovat osma za izid kariere, Tina Robnik, tretja po prvi vožnji, pa je na koncu osvojila 11. mesto.

Brignonejeva se je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra pognala s četrtim izhodiščem po prvi vožnji. Za štiri stotinke sekunde je premagala vodilno po prvi vožnji Nemko Viktorio Rebensburg, ki je ohranila prvo mesto v seštevku discipline. Osem stotink sekunde je bila na tretjem mestu počasnejša Američanka Mikaela Shiffrin. Shiffrinova, druga po prvi vožnji ter prepričljiva zmagovalka slaloma na progi Schlossberg, bo koledarsko leto končala na prvem mestu skupnega seštevka.

Sedemindvajsetletna Italijanka je najbolje izkoristila tekmo, ki so jo zaznamovale majhne razlike, za šesto zmago v svetovnem pokalu. Gre za njene prve stopničke, potem ko je slavila na veleslalomu v Aspnu marca letos. Gre za posebno zmago, saj je v boju za zmago premagala obe vodilni smučarki sezone Shiffrinovo in Rebensburgovo, ki na drugem mestu skupno za Američanko zaostaja velikih 371 točk.

Po letu 1995 so na veleslalomih znova vsaj tri Slovenke uvrščene v prvo enajsterico. Gre za odličen dosežek, a brez češnje na torti, torej slovenskih stopničk. Slovenski ekipni uspeh treh veleslalomistk je odlična napoved in popotnica za tekmovanje za Zlato lisico, ki bo tokrat 6. in 7. januarja v Kranjski Gori. Na lisičkinem veleslalomu 25. februarja 1995 so blestele štiri Slovenke, Špela Pretnar z drugim mestom, Urška Hrovat s četrtim, Mojca Suhadolc s petim in Katja Koren z 11.

Po prvi vožnji je bila Tina Robnik tretja, ki tako dobro v svetovnem pokalu še ni smučala, na tretje mesto pa se je pognala s startno številko 23 ter minimalno zaostala le za Rebensburgovo in Shiffrinovo. Ana Drev je bila na sedmem mestu, Meta Hrovat pa se je iz ozadja s številko 31 pognala na 12. mesto ter za vodilno še vedno zaostala manj kot sekundo. V finalu sta svoji izhodišči izboljšali tako Drevova kot Hrovatova, Robnikovi pa se boj za prve stopničke v karieri ni izšel po načrtih.

Prva Slovenka, ki se je pognala v napad v finalu, je bila tako Hrovatova, ki je zdržala velikanski pritisk ter ob prihodu v cilj zaostala 13 stotink sekunde le za takrat vodilno Slovakinjo Petro Vlhovo za najboljši dosežek v karieri v svetovnem pokalu. Devetnajstletnica iz Kranjske Gore, ki je vpisala tretji čas finala, na koncu je njen zaostanek znašal 73 stotink sekunde, je bila pred Lienzem najboljša 15. januarja na veleslalomu v Kronplatzu.

Nato je sledil napad Drevove, ki ni bila tako prepričljiva kot na prvi progi, z dobrim spodnjim delom pa je še vedno iztržila novo vrhunsko uvrstitev. V cilju je za dve desetinki sekunde zaostala le za Avstrijko Stephanie Brunner, končni zaostanek je znašal 53 stotink sekunde.

Drevova je v Lienzu že zelo dobro nastopala. Na veleslalomu pred dvema letoma na tem prizorišču je vodila po prvi vožnji, a nato v finalu naredila napako ter ostala brez uvrstitve. Gre za najboljši izid sezone za 32-letno Šmarčanko, ki je bila pred tem osma na veleslalomu v Killingtonu.

Zadnja Slovenka na progi je bila 26-letna Robnikova, ki še nikoli ni bila v tem položaju, da bi v drugi vožnji branila stopničke. Lučanka ni zdržala pritiska, zavoji niso bili tako gladki, kot v prvi vožnji, nekoliko slabši nastop pa je pomenil zdrs po lestvici. Njen skupni zaostanek je znašal 1,41 sekunde. Gre še vedno za drugi najboljši dosežek v karieri tekmovalke, ki je imela v karieri veliko smole s poškodbami. Oba najboljša izida je vpisala v novi sezoni. Na ledeniškem uvodu v Söldnu je bila deveta.

»Že na treningih sem videl, da so punce dobre, da dobro smučajo. V našem taboru smo pričakovali, da mora to enkrat priti na dan. Danes se je to zgodilo, pika na i še manjka, a mislim, da smo naredili dober vtis, da bodo punce dobile dodatno samozavest in da bodo na naslednjih tekmah še bolj 'stisnile'. V prvi vrsti bi čestital puncam za borbo, pa tudi naši ekipi, še posebej tehničnemu trenerju Robertu Žanu. Zelo dobro se dela, dobra ekipa smo, vzdušje je dobro in veselje je biti glavni trener pri takih stvareh,« je bil zadovoljen glavni trener Denis Šteharnik.

Na startu prve vožnje je bilo pet Slovenk. Ana Bucik in Neja Dvornik sta bili prepočasni za finale.

Naslednja ženska preizkušnja bo paralelni slalom v Oslu 1. januarja, na katerem bo nastopila Ana Bucik.

Izidi, veleslalom:

1. Federica Brignone (Ita) 2:05,52 1:02,93 1:02,59

2. Viktoria Rebensburg (Nem) 2:05,56 +0,04 1:02,76 1:02,80

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:05,60 +0,08 1:02,81 1:02,79

4. Tessa Worley (Fra) 2:05,78 +0,26 1:03,02 1:02,76

5. Stephanie Brunner (Avt) 2:05,85 +0,33 1:03,22 1:02,63

6. Ana Drev (Slo) 2:06,05 +0,53 1:03,04 1:03,01

7. Petra Vlhova (Slk) 2:06,12 +0,60 1:03,82 1:02,30

8. Meta Hrovat (Slo) 2:06,25 +0,73 1:03,67 1:02,58

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:06,69 +1,17 1:03,50 1:03,19

10. Lara Gut (Švi) 2:06,76 +1,24 1:03,54 1:03,21

11. Tina Robnik (Slo) 2:06,93 +1,41 1:02,88 1:04,05

...

- brez uvrstitve v finale:

Ana Bucik, Neja Dvornik (obe Slo)

- skupni vrsti red (14):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 881

2. Viktoria Rebensburg (Nem) 510

3. Petra Vlhova (Slk) 385

4. Tina Weirather (Lie) 374

5. Tessa Worley (Fra) 336

6. Michelle Gisin (Švi) 323

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 312

8. Wendy Holdener (Švi) 290

9. Sofia Goggia (Ita) 284

10. Lara Gut (Švi) 264

...

29. Ana Drev (Slo) 96

35. Tina Robnik (Slo) 77

51. Meta Hrovat (Slo) 53

52. Ana Bucik (Slo) 51

63. Maruša Ferk (Slo) 38

- veleslalom, skupno (4):

1. Viktoria Rebensburg (Nem) 298

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 285

3. Tessa Worley (Fra) 250

4. Manuela Mölgg (Ita) 200

5. Stephanie Brunner (Avt) 158

6. Federica Brignone (Ita) 145

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 139

8. Ana Drev (Slo) 96

9. Wendy Holdener (Švi) 93

10. Petra Vlhova (Slk) 80

11. Tina Robnik (Slo) 77

...

18. Meta Hrovat (Slo) 53