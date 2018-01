Veleslamom (Ž): Tina Robnik na sedmem mestu, zmaga Mikaeli Shiffrin

A. V., N. Gr.

Kranjska Gora - Američanka Mikaela Shiffrin je zmagala na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori. Na tekmi za Zlato lisico je bila druga Francozinja Tessa Worley (+0,31), tretja pa Italijanka Sofia Goggia (+0,91). Sedmo mesto je delila najboljša Slovenka Tina Robnik (+1,39), Meta Hrovat je bila 13. (1,98), Ana Drev pa 20. (+2,61).

»Počutila sem se super, saj sem imela ogromno energije od navijačev. Proga je bila malce čudna, preveč naravnost, toda rezultat je dober. Navijače sem čutila že prej, najbolj pa na zadnji strmini. Na prvi progi sem bila precej nervozna, toda potem sem se znala osredotočiti na izvedbo,« je v cilju povedala Tina Robnik. »Vesela sem, ker sem že vseskozi v dobri formi. Vso sezono imam dobre rezultate, kar je posledica trdega dela. Počasi se spogledujem tudi z vrhom, ampak razmišljati moram samo o smučanju.«

Zadovoljna je bila tudi Meta Hrovat: »Občutki so mešani, zato ker je bila druga postavitev zelo naravnost in ni bilo veliko ovinka. Posledično smo smučali več kot sicer, saj je bil to skoraj kot superveleslalom. Meni to ne odgovarja, a sem vseeno zadovoljna. Tudi dež ni vplival na mojo vožnjo, kajti dež moti samo gledalce, podlaga pa je povsem zdržala, saj so jo močno solili.«

Manj nasmejana je bila Ana Drev: »Obe progi sta bili dobro pripravljeni, celo boljše od pričakovanj, toda druga postavitev je bila zelo naravnost, kar mi ne ustreza. Enostavno nisem našla pravih občutkov. Slabše sem smučala od pričakovanj. Enostavno se nisem spoprijateljila s pogoji.«

Preostale tri Slovenke se niso uvrstile v finale; Ana Bucik ga je zgrešila za 79 stotink sekunde, zaostanek 4,28 sekunde je pomenil 37. čas. Andreja Slokar je bila 52. (+5,77), Desiree Ajlec pa 59. (+6,04).