Veliki finale prihodnje skakalne sezone znova v Planici

J. P.

Ljubljana - Mednarodna smučarska zveza (FIS) je po več sestankih v Zürichu po koncu olimpijske zime svetovnega pokala v smučarskih skokih obelodanila provizorični koledar tekmovanj za prihodnjo sezono 2018/19, ki ga mora potrditi še majski kongres FIS v Grčiji. Zima z vrhuncem na nordijskem svetovnem prvenstvu v Seefeldu v drugi polovici februarja in začetku marca se bo, tradicionalno, z velikim finalom končala v Planici, poroča STA.

Začetek v Visli

Začetek tekmovalne zime bo, tako kot pretekle, na Poljskem z novembrsko uvodno postajo v Visli, prvič doslej pa je mesto v koledarju našla tudi preizkušnja mešanih ekip na veliki skakalnici sredi decembra v Titisee-Neustadtu. Prvi vrhunec bo vsakoletna novoletna nemško-avstrijska turneja štirih skakalnic, drugi nordijsko svetovno prvenstvo, tretji pa med 22. in 24. marcem 2019 veliki finale v dolini pod Poncami. V nasprotju s Planico morajo norveška prizorišča Trondheim, Lillehammer in Vikersund do sredine maja še pridobiti ustrezno homologacijo, če želijo ostati v koledarju FIS.

Julija v Kranju

Skakalke v prihodnji zimi čaka več tekem na velikih napravah. Sezono bodo začele konec novembra s trojčkom v Lillehamerju, finale pa bo konec marca na veliki skakalnici v ruskem Čajkovskem. Poletna sezona se bo z veliko nagrado FIS, enako kot zimska, začela v Visli, ki bo sprva 21. julija gostila ekipno preizkušnjo. Uvodno dejanje celinskega pokala pa bo znova v Kranju, karavana se bo pod Šmarjetno goro ustavila 7. in 8. julija.