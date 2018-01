Veter v Oberstdorfu odpihnil drugi trening in kvalifikacije

J. P.

Oberstdorf - Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih na letalnici Heinija Klopferja v Oberstdorfu, že jubilejno 25. po vrsti, se ni začelo spodbudno, saj je bila danes narava močnejša od prirediteljev. Premočan veter je najprej odpihnil drugo serijo za trening, ista usoda je doletela tudi kvalifikacije, ki bi se morale začeti danes ob 16. uri. Sprva so njihov štart zamaknili za pol ure in nato še za četrt ure, ko je bilo jasno, da danes programa ne bo mogoče spraviti pod streho.

Kvalifikacije bodo tako poskušali izpeljati jutri ob 14.30, torej pred prvima dvema serijama posamične tekme, ki naj bi se - če bo vreme dopuščalo - začela ob 16. uri. V soboto bosta na sporedu še preostali dve seriji in v nedeljo še moštvena tekma. So pa danes, za pokušino, izvedli vsaj prvo serijo za trening, v kateri štirje slovenski orli niso preleteli dvestometrske meje (Domen Prevc 171.5, Žiga Jelar 181.5, branilec šampionske lovorike Peter Prevc 188 in Tilen Bartol 195 metrov), dva pa.

Tako je najizkušenejši med varovanci glavnega trenerja Gorana Janusa, Jernej Damjan, pristal pri 203.5 metra, kar je zadostovalo za sedmi dosežek, še prepričljivejši je bil Anže Semenič, ki ga je neslo 211.5 metra daleč oziroma do tretjega mesta na treningu. Najdaljši je bil sicer Norvežan Daniel Andre Tande s 223.5 metra, s čimer je bil od Semeniča boljši za skoraj šest točk, mednju se je vrinil še vodilni v svetovnem pokalu v smučarskih skokih, Poljak Kamil Stoch (214.5 metra). V kvalifikacijah bo manjkal Jelar, saj je moral Janus enega od šestih slovenskih udeležencev izločiti iz kvote.