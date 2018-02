Vid Vrhovnik svetovni mladinski prvak v nordijski kombinaciji, zlate tudi skakalke

L. Z., STA

Bern - Slovenija je dobila novega svetovnega mladinskega prvaka. V nordijski kombinaciji je to postal Vid Vrhovnik, ki je v švicarskem Kanderstegu dobil sprintersko tekmo na srednji skakalnici s petkilometrskim tekom. Po skoku je bil Vrhovnik tretji, s četrtim časom teka pa se je prebil do zlata.

Na koncu je za 4,9 sekunde prehitel Avstrijca Dominika Terzerja, bronasto kolajno pa je osvojil Čeh Jan Vytrval. Matevž Malovrh je bil 31., Gašper Brecl 33., Ožbej Jelen pa 48.

Novi slovenski junak mladinskega svetovnega prvenstva 2018, Vid Vrhovnik, je po tekmi potreboval nekaj časa, da je dojel, kaj mu je pravzaprav uspelo, nato pa je tako strnil svoje misli: »Vedel sem, da bodo danes skoki kar poglavitni, saj je proga tukaj kar hitra in ni tako težka. Skok ni bil ravno najboljši, a bil je dovolj dober za dobro izhodišče in boj na progi. Že v prvem krogu sem priključil k vodilnima, tempo je bil kar hud. Na koncu prvega kroga sem odtekel naprej, napasti niti nisem imel namena, a tu se moram zahvaliti serviserjem, saj so bile smuči odlične in sem se kar odpeljal naprej. Nato sem videl, da je to moja priložnost, napadal sem cel zadnji krog, pred zadnjim spustom pa sem videl, da je to dovolj in to je bilo to.«



Tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka

Vrhovnik je postal tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v nordijski kombinaciji. Ponovil je uspeh Marjana Jelenka iz leta 2011, ko je prav tako postal mladinski svetovni prvak v sprintu na 5 km v estonskem Otepääju. Jelenko je bil takrat srebrn na 10 km preizkušnji, srebro ima tudi s sprinterske preizkušnje v Hinterzartnu leta 2010, kjer je bil z ekipo še bronast. Leta 1997 je kot prvi Slovenec mladinski svetovni prvak postal Roman Perko na klasični preizkušnji v Canmoru, pred tem je bil z ekipo bronast leta 1996 v Asiagu. Vrhovnik, Jelenko in Perko so edini Slovenci s posamičnimi medaljami na mladinskih svetovnih prvenstvih v nordijski kombinaciji.



Zlato še na ekipni tekmi skakalk



Mladi slovenski športniki so popoldan osvojili še eno zlato kolajno, za katero so poskrbele smučarske skakalke. Jerneja Brecl, Nika Križnar, Katra Komar in Ema Klinec so zmagale na ekipni tekmi. Srebro so osvojile ruske skakalke, bronaste so bile Francozinje.