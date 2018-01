Viroza je zdaj že pozabljena

Anterselva – Biatlonska karavana je na tretji januarski postaji, pogosto tudi zadnji pred največjo tekmo sezone. Tako je tudi tokrat, saj se bodo naslednjič lovci na smučeh zbrali februarja na olimpijskih igrah. V središču italijanskega biatlona najvišje cilje med slovenskimi reprezentanti ohranja Jakov Fak.



Po dveh januarskih preizkušnjah v Oberhofu in Ruhpoldingu so se tekmovalci tako preselili iz Nemčije v Italijo, a tudi tu se pravzaprav počutijo kot na prejšnjih dveh prizoriščih, saj večina obiskovalcev prihaja iz nemškega govornega prostora. Štiridnevno tekmovanje ob vznožju južnotirolskih vršacev so odprle biatlonke, v šprintu se je najbolje odrezala Norvežanka Tiril Eckhoff pred nemško športnico leta Lauro Dahlmeier in izkušeno češko biatlonko Veroniko Vitkovo. Tudi ta tekma pa je pokazala, da slovenska ženska vrsta ostaja daleč od najboljših: niti ena od treh naših biatlonk se ni uvrstila v jutrišnje zasledovanje 60 nastopajočih, najvišje med trojico Anja Eržen-Urška Poje-Polona Klemenčič je bila prva na 76. mestu …



Povrhu pa je prav Anterselva med slovenskimi reprezentanti že vrsto let morda celo najbolj priljubljeno prizorišče sezone, nikakor ni naključno, da bodo prav tu tekmovalci glavnega trenerja Tomaša Kosa ostali po tekmi na sklepnih pripravah pred odhodom na olimpijske igre. Od teh si seveda precej več obetajo v moškem taboru, zlasti Fak se po treh uvrstitvah na stopničke v tej sezoni in uspešni vrnitvi po dveh ponesrečenih zimah veseli največje tekme v sezoni. A še pred tem bi se rad v lepi luči odrezal tudi v Anterselvi, kjer so pred njim predvidoma tri zahtevne tekme v treh dneh zapored – danes šprint (14.15), jutri zasledovanje (15) in nato še v nedeljo skupinski štart (14.45).



V Nemčiji Fak še ni imel dovolj moči



Toda vodilni slovenski biatlonec je zdaj dobro pripravljen, božično-novoletna viroza, po kateri na dveh nemških postajah še ni bil na najvišji tekmovalni ravni, je vendarle pozabljena. »Ker zaradi zdravstvenih težav nisem povsem opravil želenega treninga v tistih prazničnih dneh, se dejansko nato tako v Oberhofu kot Ruhpoldingu nisem bil sposoben boriti prav za vrh. Nastopi niso bili tako slabi, toda po imenitnem decembru sem si seveda želel več. Ponavadi se mi ne dogaja, da me v zadnjem krogu zasledovanja ali tekme s skupinskim štartom konkurenca prehiteva – povrhu takšna, s katero opravim ponavadi brez težav –, toda v Nemčiji je bilo pač tako. A selitev v Anterselvo mi je dobro dela, na tej nadmorski višini (1800 m; o. p.) vedno rad tekmujem, počutje je tu vedno dobro,« pravi dvakratni svetovni prvak. Seveda na zadnji predolimpijski preizkušnji ne skriva visokih ciljev, podobno razmišlja tudi Klemen Bauer, št. 2 pri naši izbrani vrsti. Zadnjo tekmo v Ruhpoldingu je celo izpustil in se že takrat odpravil na poseben trening prav v Anterselvo, kjer je zdaj pričakal sotekmovalce in drugo strokovno-tehnično spremstvo reprezentance.



Že na včerajšnjem ženskem šprintu so bile tribune polne skoraj do vrha, podobno vzdušje gre pričakovati tudi danes in nato ob koncu tedna. V imenitnem naravnem okolju gre za priljubljeno prizorišče tako med tekmovalci kot tudi obiskovalci, slovenski tabor se je tu v preteklosti veselil številnih uspehov. Bo po slabi včerajšnji beri ob koncu tedna drugače?