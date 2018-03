Vitranc: Prometna ureditev

»V okolici prireditvenega prostora bo lahko prihajalo do krajših zastojev,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kranjska Gora - Organizatorji 57. Pokala Vitranc, ki bo v soboto in nedeljo gostil dve tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške, sporočajo, da bo v času prireditve veljala posebna prometna ureditev. »Priporočamo vam, da ste ob prihodu strpni in upoštevate signalizacijo prometne policije in redarstva ter svoj avto pustite na označenem parkirišču,« svetujejo obiskovalcem.



Na letošnjem Vitrancu sicer ni posebej verjetno, da bodo nastajali daljši zastoji. »V okolici prireditvenega prostora bo lahko prihajalo do krajših zastojev. Poseben prometni režim za vozila bo veljal na območju prihoda v ciljno areno - dostop bo možen samo z ustreznimi akreditacijami. Za čim bolj nemoten potek prometa bodo na prireditvi skrbeli tudi policisti in reditelji,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.



