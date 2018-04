Gorazd Pogorelčnik novi vodja skokov in nordijske kombinacije 

N. Gr., STA

Ljubljana - Na seji izvršnega odbora Smučarske zveze Slovenije so potrdili nosilce selekcij za prihodnjo sezono, prišlo pa je tudi do spremembe v sestavi zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo. Vodenje panoge bo prevzel Gorazd Pogorelčnik, ki je bil na seji tudi že potrjen na to mesto.

Pogorelčnik bo nadomestil Tomaža Verdnika, ta bo poslej vodja glavne pisarne SZS. Predsednik SZS Enzo Smrekar je pojasnil, da se stroški pisarne ne bodo zvišali, saj je direktor zveze Franci Petek dobil nalogo, da »drastično zniža stroške«.

Vodja zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je sporočil, da bo zboru panoge, ki bo maja, predlagal naslednje nosilce selekcij: Gorana Janusa za vodjo panožne šole in strokovnega sodelavca na področju trenerskega kadra skokov in nordijske kombinacije, Gorazd Bertoncelj bo na čelu moške skakalne ekipe A, ekipo B bo vodil Igor Medved, Janez Grilc mlado A, Zoran Zupančič prvo ekipo skakalk, Mitja Oranič pa prvo ekipo nordijske kombinacije.

Zveza z zajetnim minusom

Iz prejšnje seje, ki je bila 5. aprila, so nadaljevali razpravo o negativnem stanju zveze in sanacijskem načrtu. Tedaj so povedali, da je imela zveza v lanskem letu 227.000 evrov negativne bilance, v razpravi pa so navajali precej večje številke, predvsem pri posameznih panogah.

Marko Dolenc je tedaj in tudi danes v razpravi omenil, da imajo nekatere panoge veliko večje minuse, kot so prikazani, posebej za zadnji dve koledarski leti, ko so imele skupaj po njegovih besedah za okrog 1,5 milijona primanjkljaja. Panoge so namreč pri svojem delu in poslovanju avtonomne in imajo tudi svoje račune, aprila in maja pa ob podpisih pogodb z vodji ekip in trenerji nastanejo tudi največji stroški.

Smrekar je izpostavil, da zbori in strokovni deli posameznih panog odločajo o proračunih na osnovi želja, ne na osnovi dejanskih sredstev, obenem pa tudi organizacijski komiteji večjih mednarodnih tekem odločajo denimo o investicijah, čeprav to ni njihova naloga. Odločili so se, da morajo panoge sprejeti finančne načrte do 28. maja, ko jih bo pregledal in potrjeval IO. Konec junija bo kolegij predsednika SZS pregledal sanacijske načrte.