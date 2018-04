Vodstvo uslišalo Fakovo željo, biatlonce bo vodil Velepec

Ljubljana – Strokovni svet panoge za biatlon je uslišal željo Jakova Faka in na čelo A-reprezentance postavil trenerja Uroša Velepca, ki je zadnje tri sezone vodil ukrajinsko žensko reprezentanco. Njegova desna roka bo Lenart Oblak, v olimpijski zimi še tekmovalec. Zgodba gre naprej brez Tomaša Kosa, ki je bil v slovenski biatlon vpet vse od leta 2000.

Velepec: Ključno bo zaupanje

Strokovni svet je na včerajšnji seji sprejel program dela za prihodnjo sezono, v katerem so opredelili ekipe. Sestavo mora potrditi še zbor za biatlon, kar naj bi se zgodilo v maju.



Velepec se je po treh letih dela v ukrajinskem biatlonu spet vrnil domov. Postavil je pogoje, vodstvo mu je prikimalo. »Gre za razmere, ki jih ekipa potrebuje za delo na najvišji ravni, treba je menjati središča, terene, naklone, nadmorske višine. Argumentiral sem, zakaj kaj potrebujemo, da bi konkurirali najboljšim, in smo se uskladili,« je povedal sogovornik, ki bo reprezentanco vodil ves olimpijski cikel.



Za sabo ima pozitivno izkušnjo iz tujine, postregla je z novimi spoznanji in širino. »Vesel sem vrnitve domov. Zavedamo se, da je odogovornost, ki si jo nalagamo, ogromna. Po dobri sezoni z Jakovom (Fak je v olimpijski zimi treniral po Velepčevem programu, op. p.) ne bo nič lažje, ampak težje. Ko dosežeš nek standard, ga hočeš obdržati. Naloga bo težka, odgovornost velika, zaupanje pa tisto, ki ga moramo gojiti eden do drugega, da bi nam vse začrtano uspelo,« je dejal.



S Kosom razhod brez zamer



Velepec bo na trenerskem položaju zamenjal Tomaša Kosa, ki so ga na čelo reprezentance postavili v sezoni 2015/2016, zimo prej je bil osebni trener Jakova Faka, pred tem sta v trenerskem delu sodelovala z Velepcem 14 let. V slovenskem biatlonu je delal 18 let. »Prijateljsko smo se razšli, ne izključujemo pa sodelovanja spet kdaj v prihodnje,« je ločitev komentiral vodja panoge Janez Ožbolt.



Kos pravi, da ga odločitev vodstva ni presenetila. »Stvari so se pač tako odvile, razšli smo se brez zamer. Nikoli ni vse optimalno, a v Sloveniji sem preživel lepe trenutke in rad se jih bom spominjal. Bilo jih je veliko več kot slabih,« je povedal češki trener, ki se mu v tujini odpirajo nove priložnosti.



Urška edino dekle med fanti



Kos je v A-vrsti nazadnje sodeloval s trenerjem Miho Podgornikom, ki se je zaradi prevelike odsotnosti od doma zdaj odločil za menjavo položaja, odslej bo koordinator regijskih centrov. Velepčev pomočnik pa bo sveži športni upokojenec Lenart Oblak.



»Nekdanje tekmovalce bi radi obdržali v svojih vrstah. So najboljši kader, spoznajo se na biatlon. Lenart je tudi diplomant Fakultete za šport,« je o Oblaku, novi okrepitvi v trenerskih vrstah, razmišljal Ožbolt. Velepec pa je poudaril, da nekdanjega biatlonca čaka zelo zahtevna naloga: »Vzpostaviti bo moral avtoriteto v ekipi, v kateri je še včeraj treniral. Treba bo pridobiti zaupanje tekmovalcev. Od njega ne pričakujem, da bo zgolj vozil kombi in snemal. Je bister fant in verjamem, da bo doprinesel k ekipi, ne pa samo pomagal.«

Novo poglavje čaka tudi Urško Poje, ki bo edino dekle v družbi A-reprezentantov, in Leo Einfalt, ki se je odločila za prestop iz tekaške A-ekipe v biatlonsko mladinsko.

Da bi le servis ostal ...

Odprto vprašanje ostaja servis z Anžetom Globevnikom, Gregorjem Brvarjem in Nejcem Kordišem. »Neizmerno si želimo, da bi Anže z ekipo ostal, je strokovnjak svetovnega formata. Delajo z nekoliko slabšim materialom, z omejenim naborom maž in nižjimi sredstvi od drugih, a z vsemi temi omejitvami še vedno zagotavljajo opremo za stopničke,« si Velepec želi nadaljevati zgodbo s preverjeno ekipo, ki prinaša uspeh.