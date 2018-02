Vonnova v Garmischu do 80. zmage v svetovnem pokalu

L. Z., STA

Garmisch-Partenkirchen- Američanka Lindsey Vonn iz tekme v tekmo dokazuje, da še ni za staro šaro in da ji tekmice še vedno gledajo v hrbet. Vonnova je zmagala na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Garmisch-Partenkirchnu. Na hitrem in kratkem sprinterskem smuku je Vonnova slavila s prednostjo pičlih dveh stotink sekunde pred Italijanko Sofio Goggia.

Tretje mesto je pripadlo Avstrijki Cornelii Hütter. Tudi njen zaostanek je bil majhen, znašal je zgolj 13 stotink sekunde.

Organizatorji so imeli zaradi pretoplega vremena kar nekaj težav s pripravo proge. Prisiljeni so bili odpovedati oba treninga. Tekmovalke pa so lahko progo preizkusile šele tik pred tekmo, kar je pomenilo, da od sprva načrtovane premiere smuka v dveh vožnjah ni bilo nič.

Tudi na dopoldanskem treningu je bila najhitrejša 33-letna ameriška veteranka Vonnova, ki je v zadnjih nekaj sezonah imela precej težav s poškodbami, a so poškodbe le še boleč spomin in želi na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu znova poseči po olimpijskih kolajnah. Doslej ima z iger le dve, smukaško zmago in superveleslalomski bron, obe iz Vancouvra 2010.

»Zelo pomembno je, da sem pred olimpijskimi igrami v tako zelo dobri formi, kot sem v tem trenutku. Super je. Vendar pa se ne morem v celoti prepustiti zmagoslavju, saj se je poškodovala naša Jackie Wiles, kar je velik udarec za našo ekipo,« je dejala Vonnova, ki je v Ga-Pa, kjer je slavila že v letih 2012 in 2017, prišla do trojčka smukaških zmag.



Le šest zmag do Stenmarka

Američanka je števec zmag premaknila na okroglo številko. Vsega skupaj je v svetovnem pokalu osvojila 80 zmag. Več zmag ima le sloviti Šved Ingemar Stenmark, ki jih je na slalomih in veleslalomih v osemdesetih prejšnjega stoletja zbral 86.

Po številu smukaških zmag, sobotna je bila njena 41., je Vonnova že nekaj časa najuspešnejša smukačica v absolutni konkurenci med ženskami in moškimi.

Annemarie Moser-Pröll in Franz Klammer, ki sta v sedemdesetih in osemdesetih smučala za Avstrijo, sta v času aktivne kariere osvojila 36 oziroma 25 smukov.

Med še aktivnimi smukači je ob Vonnovi najuspešnejši Norvežan Aksel Lund Svindal s 14 smukaškimi zmagami.



Goggia ostaja v vodstvu

Italijanka Goggia (349 točk) je z drugim mestom obranila mesto vodilne v smukaškem seštevku. Je pa Vonnova (306 točk) z zmago preskočila kar nekaj tekmic ter je po novem na drugem mestu, za vodilno pa zaostaja 43 točk. Danes sedma Tina Weirather iz Liechtensteina na tretjem mestu zaostaja 51 točk, danes tretja Hütterjeva pa 80 točk.

Na prizorišču pod vršaci Bavarskih Alp bodo v nedeljo pripravili še en smuk, kar bo tudi zadnja tekma svetovnega pokala pred igrami na Korejskem polotoku.

Vodilna v seštevku sezone Američanka Mikaela Shiffrin se je odločila zadnje tri preizkušnje pred olimpijskimi igrami izpustiti ter znova zbrati moči za olimpijske preizkušnje. Shiffrinova (1513 točk) je tako predala boj za svetovni rekord Tine Maze po številu osvojenih točk v eni sezoni, ima pa še vedno gromozansko zalogo pred prvo zasledovalko Švicarko Wendy Holdener (842), ki v seštevku pokala zaostaja 671 točk.

Na Bavarskem tudi ni bilo slovenskih predstavnic, ki se prav tako pripravljajo na olimpijske igre, slovenska specialistka za hitri disciplini Ilka Štuhec pa je zaradi poškodbe in okrevanja po operaciji kolena na prisilnem počitku.

Končni vrstni red:



1. L. Vonn ZDA 1:12,842. S. Goggia ITA +0,023. C. Hütter AVT 0,134. B. Johnson ZDA 0,345. A. Veith AVT 0,476. L. Gut ŠVI 0,667. T. Weirather LIE 0,748. R. Mowinckel NOR 0,819. N. Schmidhofer AVT 0,8610. N. Fanchini ITA 1,09