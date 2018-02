Vonnovi smukaška olimpijska generalka ter 81. zmaga v svetovnem pokalu

A. V., STA

Garmisch-Partenkirchen - Američanka Lindsey Vonn je v 24 urah dobila tudi drugi smuk v Garmisch-Partenkirchnu, zadnjo preizkušnjo svetovnega pokala v alpskem smučanju pred olimpijskimi igrami. Tako kot v soboto je bila druga Italijanka Sofia Goggia, ki je zaostala 11 stotink sekunde. Le stotinko je bila na tretjem mestu počasnejša Tina Weirather iz Liechtensteina.

Vonnova je vsega skupaj v svetovnem pokalu osvojila 81 zmag. Več zmag ima le sloviti Šved Ingemar Stenmark, ki jih je na slalomih in veleslalomih v osemdesetih prejšnjega stoletja zbral 86. Če bo nadaljevala v tem slogu in se ne bo odločila za konec tekmovalne poti, lahko Vonnova preseže Stenmarkov dosežek in postavi nov svetovni rekord.

Po številu smukaških zmag, nedeljska je bila njena 42., je Vonnova že nekaj časa najuspešnejša smukačica v absolutni konkurenci med ženskami in moškimi.

Slovenk tako kot v soboto ni bilo na startu.

Izidi:

1. Lindsey Vonn (ZDA) 1:37,92

2. Sofia Goggia (Ita) 1:38,03 +0,11

3. Tina Weirather (Lie) 1:38,04 +0,12

4. Stephanie Venier (Avt) 1:38,29 +0,37

5. Michelle Gisin (Švi) 1:38,49 +0,57

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:38,57 +0,65

7. Nicole Schmidhofer (Avt) 1:38,79 +0,87

8. Breezy Johnson (ZDA) 1:38,80 +0,88

9. Viktoria Rebensburg (Nem) 1:38,89 +0,97

10. Nicol Delago (Ita) 1:38,93 +1,01

...

- Slovenk ni bilo na startu

Svetovni pokal, skupno (31/39):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1513

2. Wendy Holdener (Švi) 842

3. Viktoria Rebensburg (Nem) 767

4. Petra Vlhova (Slk) 754

5. Sofia Goggia (Ita) 730

6. Tina Weirather (Lie) 697

7. Frida Hansdotter (Šve) 657

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 651

9. Lara Gut (Švi) 643

10. Lindsey Vonn (ZDA) 632

...

39. Ana Drev (Slo) 176

44. Ana Bucik (Slo) 152

47. Meta Hrovat (Slo) 145

48. Tina Robnik (Slo) 144

57. Maruša Ferk (Slo) 107

- smuk (7):

1. Sofia Goggia (Ita) 429

2. Lindsey Vonn (ZDA) 406

3. Tina Weirather (Lie) 358

4. Cornelia Hütter (Avt) 272

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 256

6. Michelle Gisin (Švi) 240

7. Lara Gut (Švi) 190

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 186

9. Stephanie Venier (Avt) 173

10. Viktoria Rebensburg (Nem) 169

...