Vonnovo prepihalo, Shiffrinovo »izpljunilo«

J. P.

Cortina d'Ampezzo - Vikend hitrih disciplin ženskega svetovnega pokala v alpskem smučanju v italijanski Cortini se je po dveh smukih končal z današnjim superveleslalomom, ki so ga morali po odstopu domačinke Laure Pirovano s štartno številko 44 prekiniti in predčasno zapečatiti. Vse tekmovalke, ki so prečkale ciljno črto, so se tako dokopale do točk, največ - novih sto - pa jih je v žep pospravila Švicarka Lara Gut, ki se je tako razveselila zmage na superveleslalomski generalki za Pjongčang.

Izkušena 26-letnica se je razveselila 24. zmage v svetovnem pokalu, polovico jih je vpisala ravno v tej disciplini. S tem je prekinila skoraj enoletni zmagovalni post, pred tem je bila namreč za konkurenco prehitra 28. januarja lani na smuku na istem prizorišču, torej na olimpijski progi Tofane. Švicarka je bila tudi edina, ki je preprečila novo domače zmagoslavje, potem ko je bila v petkovem prvem smuku najprepričljivejša Sofia Goggia. Danes je v italijanskem taboru zablestela Johanna Schnarf, ki je odlično izkoristila štartno številko ena in na drugem mestu za Gutovo zaostala zgolj za 14 stotink.

Za 33-letnico je bilo to izenačenje najboljšega dosežka v karieri, pred tem je bila enako visoko pred skoraj osmimi leti na smuku v Crans Montani. Na stopničkah se je znašla še Avstrijka Nicole Schmidhofer, pod njimi - na šestem mestu - pa je ostala včerajšnja prepričljiva zmagovalka, Američanka Lindsey Vonn, ki je po tekmi potarnala, da v takšnem vetru še ni smučala. Še manj razloga za zadovoljstvo je imela njena rojakinja Mikaela Shiffrin, ki pri vmesnem času ni bila prepričljiva, nato pa je morala odstopiti - prvič v sezoni in prvič po slalomu na Sljemenu v začetku lanskega leta. Slovenk spet ni bilo na štartu.

IZIDI

1. Lara Gut (Švi) 1:14,78

2. Johanna Schnarf (Ita) + 0,14

3. Nicole Schmidhofer (Avs) 0,27

4. Anna Veith (Avs) 0,31

5. Tina Weirather (Lie) 0,33

6. Lindsey Vonn (ZDA) 0,37

7. Tamara Tippler (Avs) 0,50

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 0,51

9. Ramona Siebenhofer (Avs) 0,90

10. Michelle Gisin (Švi) 0,97