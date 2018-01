Vseh sedem slovenskih orlov tudi na tekmi v Innsbrucku

J. P.

Innsbruck - Karavana smučarskih skakalcev se je v okviru tradicionalne novoletne turneje štirih naprav iz Nemčije preselila v Avstrijo, kjer jo jutri čaka tretji izziv v Innsbrucku, na praznik svetih treh kraljev pa še veliki finale v Bischofshofnu. Današnje kvalifikacije na Tirolskem je odlično opravila tudi slovenska sedmerica, ki se je brez madeža prebila na jutrišnjo tekmo (s štartom ob 14. uri) in tako ponovila podvig iz Garmisch-Partenkirchna, kjer se je nato do točk dokopalo kar pet varovancev glavnega trenerja Gorana Janusa.

Tekmovalna žirija je kvalifikacije pod streho spravila s težavo, saj ji je nagajal veter, ki je vmes dogajanje prekinil za četrt ure. Vseeno so se z zaletišča lahko pognali vsi prijavljeni skakalci, vnovič pa sta se iz slovenskega tabora najbolj izkazala petouvrščeni iz Garmischa Tilen Bartol in zmagovalec Ruke Jernej Damjan. Bartol je s 130 metri, kar je bila druga največja daljava dneva (resda pa so nastopajoči skakali s štirih različnih zaletišč, od petega do - kakor on - osmega), vpisal deveti rezultat kvalifikacij, Damjan se je z le desetinko manj (128.5 metra) uvrstil na rob deseterice.

Drugi slovenski orli so se zvrstili takole: Žiga Jelar, vodilni ob četrturnem prisilnem odmoru, je bil 22. (124 metrov), Peter Prevc 26. (123.5 metra), Timi Zajc 29. (121 metrov), Nejc Dežman, ki je zgolj za to preizkušnjo nadomestil Anžeta Semeniča, 35. (123 metrov), Domen Prevc pa 46. (120.5 metra) in je nastop na tekmi ujel za 1,1 točke. Najprepričljivejši v kvalifikacijah je bil sicer Japonec Džunširo Kobajaši, ki je bil tudi edini daljši od Bartola - za en meter -, resda pa se je pognal z dveh zaletnih mest nižje. Najbolj sta mu za vrat dihala najboljša skakalca nemškega dela turneje, Poljak Kamil Stoch in Nemec Richard Freitag.

Janusovi varovanci so dobili tudi tekmece za prvo serijo jutrišnje tekme. Bartol se bo udaril z Avstrijcem Clemensom Leitnerjem, ki je odprl današnje kvalifikacije, Damjan z njegovim rojakom in soimenjakom Clemensom Aignerjem, starejši od bratov Prevc (predlani najboljši na tem prizorišču) s Poljakom Jakubom Wolnyjem, Dežman z Norvežanom Andreasom Stjernenom, mlajši Prevc z zmagovalcem minule sezone svetovnega pokala, domačim asom (v rahli rezultatski krizi) Stefanom Kraftom, Jelar z Nemcem Piusom Paschkejem, Zajc pa z nekdanjim dvakratnim zmagovalcem turneje, Avstrijcem Gregorjem Schlierenzauerjem.

IZIDI KVALIFIKACIJ

1. Džunširo Kobajaši (Jap) 145,9 točke (131 metrov)

2. Kamil Stoch (Pol) 142,8 (127.5)

3. Richard Freitag (Nem) 142,4 (125)

4. Dawid Kubacki (Pol) 141,0 (129.5)

5. Stefan Kraft (Avs) 140,3 (127)

6. Markus Eisenbichler (Nem) 138,0 (127)

7. Daniel Andre Tande (Nor) 136,9 (128)

8. Stefan Hula (Pol) 134,3 (129)

9. Tilen Bartol (Slo) 134,1 (130)

10. Jernej Damjan (Slo) 134,0 (128.5)

22. Žiga Jelar (Slo) 125,5 (124)

26. Peter Prevc (Slo) 122,3 (123.5)

29. Timi Zajc (Slo) 120,4 (121)

35. Nejc Dežman (Slo) 116,7 (123)

46. Domen Prevc (Slo) 110,8 (120.5)