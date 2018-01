Vsi Slovenci uspešnih v kvalifikacijah Kulma, najboljši Damjan  

A. V.. STA

Bad Mitterndorf - Na prvi tekmi v smučarskih poletih v olimpijski zimi, ki jo bo gostil Bad Mitterndorf, bo nastopilo vseh šest Slovencev, ki so se zanesljivo uvrstili na tekmo. V današnjih kvalifikacijah se je na letalnici na Kulmu najbolj izkazal najboljši v slovenski ekipi to zimo, Jernej Damjan, ki je imel z 216,5 metra tretji dosežek kvalifikacij.

Poleg Damjana bodo na sobotni tekmi, prva serija se bo začela ob 14.15, nastopili še Anže Semenič (210 m/177 točk), Tilen Bartol (209,5/176,2), Peter Prevc (206/174), ki so se zvrstili od 10. do 12. mesta, Domen Prevc, ki je imel na obeh treningih najdaljšo daljavo, tokrat pa pristal pri 203,5 m in je s 170,6 točke na 15. mestu med kvalifikanti, ter Žiga Jelar (202/166,8), ki je 17. Slovenska ekipa je bila edina, v kateri so pravi vsi skakalci preleteli 200-metrsko znamko.

Najboljši v kvalifikacijah je bil sicer Norvežan Daniel Tande z 216,5 metra (187,4 točke).

Na letalnici na Kulmu, kjer je z 244 metri rekorder Peter Prevc, se bo v soboto poskusna serija začela ob 12.30, ob 14.15 sledi prva.