Willingen: Zmaga Tandeja, vsi Slovenci v finalu nazadovali

L. Z., STA

Willingen - V nemškem Willingenu je na predzadnji tekmi za svetovni pokal pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu slavil Norvežan Daniel Andre Tande. Svetovni prvak v poletih je v finalu napadel s četrtega mesta, prehitel tudi letos najboljša Kamila Stocha, ki je po vodstvu v prvi seriji na koncu osvojil četrto mesto, in Richarda Freitaga, ki je bil drugi. Tretje mesto je zasedel David Kubacki. Freitag je tako za malenkost povečal vodstvo v svetovnem pokalu pred Stochom.



Slovenci so imeli po prvi seriji dobro izhodišče za napad: Tilen Bartol je zasedal osmo, Timi Zajc deveto, Anže Semenič pa dvanajsto mesto, v finalu so bili še Jernej Damjan, Nejc Dežman in Peter Prevc. A so v drugem skoku prav vsi pokvarili svoje uvrstitve, Bartolu pa je vseeno uspelo osteti v prvi deseterici, kar je zanj lep uspeh. Semenič je bil 15., Zajc 17., Prevc 20, Dežman 22. in Damjan 24.



Janus: »Na tej veliki napravi napak ne smeš delati«



»V finalni seriji so vsi po vrsti delali napake, bili so pozni pri odskoku. Sicer pa čestitke Tilnu Bartolu za rezultat med deseterico,« je po tekmi izjavil slovenski trener Goran Janus.

»Šest fantov v finalu je v redu, a na tej veliki napravi napak ne smeš delati. Mi smo enostavno zamujali, kar se je videlo tudi ob pogledu posnetkov. Da so vsi po vrsti delali take napake ni redkost, take stvari se dogajajo tudi na treningih. Za nas to ni kaj novega, se pa te stvari lepo lahko popravijo. Že jutri dopoldne, ko bo nova tekma in gremo naprej,« je dodal slovenski trener.



Bartol zelo zadovoljen

Bartol, ki je izpustil tekmi v Zakopanah prejšnji konec tedna, je po tekmi izrazil zadovoljstvo: »Sem zelo zadovoljen tako z včerajšnjimi kot današnjimi skoki. Škoda je le zaradi današnjega finalnega skoka, ki je bil malo slabši, naredil sem malce večjo napako in tako hitro izgubiš nekaj mest.«

Zanikal je, da bi slovenska ekipa spreminjala taktiko za finalni del današnjega tekmovanja. »Ne, vsi smo želeli le še malo dodati tistemu iz prve serije, a se nam je vse malo podrlo. Tudi sicer so bili skoki v finalu precej krajši kot v prvi seriji. Morda so bili tudi pogoji malo slabši, mi pa tiste dobre pogoje znamo izkoristiti zelo dobro.«

Willingen bo v nedeljo gostil še drugo posamično tekmo, začela se bo ob 10.20.

Kot prvi je v slovenskem taboru nastopil Nejc Dežman, ki je s 138,5 metra dolgim skokom zanesljivo prevzel vodstvu; kmalu je bilo jasno, da se je uvrstil v finale. Žigi Jelarju nastop ni uspel tako dobro kot Dežmanu, saj je doskočil pri 116,5 metrih. Nato sta odlično nastopila Timi Zajc (142,5) in Tilen Bartol (145,5). Anže Semenič je pristal pri 141 metrih. Peter Prevc je zaradi vzgornika prejel 20 točk odbitka in pristal pri 142 metrih, takoj za njim pa je imel Jernej Damjan precej slabše pogoje - prejel je le 10 dočk odbitka - in skočil 133 metrov daleč.Odlično formo je potrdil Poljak David Kubacki (145), ki je vodstvo ohranil tudi po precej daljšem skoku Daniela Andreja Tandeja (148). V prvi seriji sta ga prehitela le letos najboljša Stoch in Freitag.1. Daniel-Andre Tande (Nor) 261,3 (148,0/146,5)2. Richard Freitag (Nem) 260,5 (149,5/141,5)3. Dawid Kubacki (Pol) 254,8 (145,0/139,5)4. Kamil Stoch (Pol) 254,5 (146,0/137,5)5. Andreas Wellinger (Nem) 252,6 (143,5/141,5)6. Stefan Hula (Pol) 248,9 (143,5/140,0)7. Johann Andre Forfang (Nor) 247,6 (134,5/144,0)8. Robert Johansson (Nor) 245,7 (140,0/142,5)9. Daniel Huber (Avt) 242,3 (143,5/138,5)10. Tilen Bartol (Slo) 235,4 (145,0/135,0)...15. Anže Semenič (Slo) 223,7 (141,5/130,5)17. Timi Zajc (Slo) 220,9 (142,5/129,0)20. Peter Prevc (Slo) 215,0 (142,0/127,5)22. Nejc Dežman (Slo) 213,2 (138,5/126,0)24. Jernej Damjan (Slo) 197,9 (133,0/122,0)- brez finala:40. Žiga Jelar (Slo) 79,0 (116,5)1. Richard Freitag (Nem) 8172. Kamil Stoch (Pol) 7833. Andreas Wellinger (Nem) 7104. Daniel-Andre Tande (Nor) 6655. Stefan Kraft (Avt) 4446. Junshiro Kobayashi (Jap) 4347. Johann Andre Forfang (Nor) 4288. Anders Fannemel (Nor) 4019. Robert Johansson (Nor) 39810. Dawid Kubacki (Pol) 379...14. Jernej Damjan (Slo) 28316. Peter Prevc (Slo) 27119. Anže Semenič (Slo) 22525. Tilen Bartol (Slo) 12728. Timi Zajc (Slo) 8438. Žiga Jelar (Slo) 3640. Domen Prevc (Slo) 3144. Nejc Dežman (Slo) 15