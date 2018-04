Z belih strmin v posel s konopljo

Letošnje olimpijske igre v Južni Koreji so bile za mnoge tekmovalce v zimskih športih zadnji vrhunec kariere. Še zadnja velika doza motivacije, ki jih je gnala, da nadaljujejo dokazovanje na snegu. Najbolj zveneči imeni, ki sta po koncu sezone vrhunskemu športu pomahali v slovo, sta biatlonski kralj Ole Einar Bjørndalen in tekaška kraljica Marit Bjørgen. Poslovila pa se je tudi kopica alpskih smučarjev.

Millerjev največji dosežek, da je delal, kar je čutil

Med tistimi, ki so zapustili smučarsko karavano, je najmočnejši pečat pustil Bode Miller. Američan, ki je nazadnje tekmoval pred tremi sezonami, je v svetovnem pokalu štartal na 438 tekmah, zmagal je 33-krat, slavil je v vseh petih disciplinah, osvojil dva velika kristalna globusa, na svetovnih prvenstvih je zbral pet kolajn, na petih olimpijskih igrah šest odličij. Je ena najbolj karizmatičnih osebnosti, ki jih je kdajkoli imelo alpsko smučanje. »Storil sem veliko napak in neumnosti. A vse, kar sem počel, sem naredil tako, kakor sem želel in čutil. In to je moj največji dosežek,« je dejal Miller.



Mölggova praznih rok



Na seznamu smučarskih upokojenk so se z največ izkušnjami v svetovnem pokalu ponašale Američanka Julia Mancuso (399 nastopov), Avstrijka Michaela Kirchgasser (284) in Italijanka Manuela Mölgg (283).



Mancusova, ki ima sedem zmag, 36 stopničk, pet kolajn s SP in štiri z OI, se je poslovila, potem ko si po težavah s kolkom ni izborila vozovnice za Pjongčang. Tudi Kirchgasserjeva, ki je v svetovnem pokalu dosegla tri zmage, na SP pa tri kolajne, je ostala brez olimpijskega nastopa. Drugače je bilo z Mölggovo, v Pjongčangu je pokazala predstavo kariere, v veleslalomu je bila najhitrejša na prvi progi, na drugi pa ostala praznih rok. V svetovnem pokalu je zabeležila 14 stopničk. Vreme ji je odneslo poslovilni nastop na finalu zime v Åreju, a so prijatelji poskrbeli za lepo poslovilno zabavo.



Hudec po 14 operacijah



Prav v Åreju pa bo pri organizaciji svetovnega prvenstva v naslednji sezoni pomagala sveža smučarska upokojenka Maria Pietilä Holmner. Švedinja, ki je v svetovnem pokalu v 207 nastopih desetkrat iztržila stopničke, se je od belih strmin poslovila zaradi težav s hrbtom. Tudi Slovakinja Veronika Velez Zuzulova se je bojevala z zdravstvenimi preglavicami. Upala je, da se bo po poškodbi kolena dovolj dobro pripravila za olimpijski nastop, a višje od 17. mesta ni šlo. Slalomistka, ki se je v svetovnem pokalu 30-krat povzpela na stopničke, bo postala mamica.



Jan Hudec si bo kariero zapomnil tudi po tem, da je na OI zastopal tako Kanado kot Češko. Tekmovalec v hitrih disciplinah se je na 118 tekmah povzpel na stopničke petkrat, na velikih tekmovanjih pa osvojil dve kolajni: srebro v smuku na SP v Åreju 2007 in bron v superveleslalomu na OI v Sočiju 2014. Od tekmecev se je poslovil po 14 operacijah, novo poglavje pa začel v poslu s konopljo za uporabo v zdravstvene namene.



Najstarejši med letošnjimi smučarskimi upokojenci je 40-letni Patrick Thaler. V 172 nastopih v svetovnem pokalu je trikrat vknjižil stopničke. Zadnjič je tekmoval na nočnem slalomskem spektaklu v Schladmingu. »Tudi po 21 letih se je težko sprijazniti s tem, da je dovolj,« je dejal Italijan.



Kandidatura Edit Miklos



Na dolgem seznamu svežih smučarskih upokojencev sta še italijanska reprezentanta in vrstnika Florian Eisath in Verena Stuffer. Specialist za hitre discipline Guillermo Fayed se je poslovil po 130 nastopih v svetovnem pokalu, na katerih je štirikrat iztržil stopničke, vse v sezoni 2014/2015. V predolimpijski si je strgal sprednjo križno vez v kolenu. Na tekmah se v olimpijski zimi nikakor ni sestavil. »Zdaj me lahko najdete ob morju v moji ljubi Španiji v družinskem poslu,« je razkril francoski reprezentant.



Madžarka Edit Miklos je sedem let tekmovala v svetovnem pokalu, v 88 nastopih se je dvakrat povzpela na stopničke. Za konec kariere se je odločila zaradi pritiskov in sporov na Madžarski smučarski zvezi. »Ne vem, kako bi lahko naprej delala z zdajšnjim vodstvom. Verjamem, da bo panoga uporabila moje ambicije, znanje in predanost kot pomoč mladim smučarskim rodovom,« je na družbenih omrežjih napovedala kandidaturo za predsedniški položaj na zvezi.

Konec po osvojenem olimpijskem zlatu

Po strgani sprednji križni vezi se je na bele strmine vrnila 28-letna Avstrijka Carmen Thalmann, a v prihodnosti je na tekmovanjih ne bo več. Njena vrstnica iz Švice Denise Feierabend je smuči pospravila v kot po najboljši sezoni v karieri, v kateri je osvojila olimpijsko zlato na ekipni tekmi. Tudi ona si želi prihodnost brez tekmovalnega smučanja.



Od belih strmin se je poslovil še slovenski smukač Andrej Šporn, odprti pa ostajata vprašanji o nadaljevanju kariere Roka Perka in Ane Drev.