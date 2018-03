Za Kamila Stocha skorajda zmanjkalo zaletnih mest

Trondheim – Medtem ko se veliko skakalcev po olimpijskih igrah bori z nestanovitno formo, Kamil Stoch kraljuje. Od štirih tekem po Pjongčangu je zmagal na treh, po Lillehammerju je bil včeraj nepremagljiv še na tretji postaji norveške turneje raw air v Trondheimu. Slovenija se ekipno spet ni proslavila, imela je le tri finaliste, med deseterico pa Petra Prevca na 8. mestu.



Tekma v Trondheimu je imela včeraj precej nenavaden uvod, saj prireditelji niso mogli do konca izpeljati poskusne serije, odpovedati so jo morali pred zadnjimi desetimi (najboljšimi) skakalci, saj je pihal tako močan vzgornik, da je zmanjkalo zaletnih mest … Tudi med tekmo je bil veter zelo močan, najmočnejšega je imel slovenski skakalec Anže Lanišek, saj je imel kar 24 točk odbitka, največ med vsemi, vendar pa te pomoči ni znal izkoristiti in se ni uvrstil v finale (34.). Tako kot se niso niti Tilen Bartol (33.), ki je do te postaje edini od Slovencev nastopil v vseh serijah raw aira, Nejc Dežman (39.) in Anže Semenič (48.), kar pomeni, da je bil osip med našimi tekmovalci več kot 50-odstoten.



Z 8. mestom ni bil zadovoljen



Zgolj trije so si zagotovili nastop v finalu, Timi Zajc, za katerega je bila to zadnja tekma v sezoni, saj pri komaj 17 letih v tej zimi še ne tekmuje na letalnicah, Jernej Damjan in Peter Prevc. Ker sta bila Damjan in Zajc na koncu 18. in 27., je bil edina svetla slovenska točka spet Peter Prevc. Po ponesrečenem uvodu v turnejo, ko se na Holmenkollnu ni prebil v finale, je zdaj dosegel dve dobri uvrstitvi zapored, potem ko je bil v Lillehammerju sedmi, je bil tokrat mesto slabši. Čeprav je tudi 8. mesto ena njegovih najboljših uvrstitev v sezoni, z iztržkom ni bil povsem zadovoljen. »Tako v prvi kot v drugi seriji sem na mizi naredil manjše napake, zato nisem dosegel vseh metrov, ki bi jih lahko. Zato je bilo tudi po finalni seriji kanček grenkega priokusa,« je ocenil Prevc, na 13. mestu najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku turneje.



Ker je deseterica že nekaj časa slovenski cilj na tekmah svetovnega pokala, je bil glavni trener reprezentance Goran Janus zadovoljen. »Trije skakalci so osvojili točke, Peter pa je bil med najboljšimi desetimi in s tem sem zadovoljen,« je dejal Janus, ki bo Zajca zdaj zamenjal z že preizkušenim letalcem Domnom Prevcem, tudi članom srebrne ekipe z januarskega svetovnega prvenstva v poletih.



Prednost že 245 točk



Na vrhu pa nič novega. Stoch je ta čas v izjemni formi, spet je bil najboljši v obeh serijah, tudi v sredinih kvalifikacijah, samo druga serija v Oslu, kjer je s 1. mesta nazadoval na 6., kazi popolno podobo na norveški turneji. Zanj je včeraj skorajda zmanjkalo zaletnih mest, edini je v obeh serijah nastopil z najnižjega, a še vedno preskočil konkurenco. »Morda je vse skupaj videti lahko, a v te skoke je vloženo veliko dela. Tekma je bila lepa, a tudi težavna, ni najlažje skakati z najnižjega zaletnega mesta, potrudil sem se po najboljših močeh in moja skoka sta bila na res visoki ravni,« je ocenil poljski as, potem ko je vpisal sedmo zmago v sezoni, pri čemer do novoletne turneje ni zmagal …



Danes se torej tekmovalci selijo na letalnico v Vikersundu, kar pomeni, da je vendarle na voljo še zelo veliko točk. Vendar pa je Kamil Stoch tudi odličen letalec, na zadnji postaji norveške turneje bo tako branil zmago izpred leta dni, zdi se, da mu zmage v skupnem seštevku raw aira ne more vzeti nihče več. Prav tako kot ne v svetovnem pokalu, saj najbližji zasledovalci po olimpijskih igrah nihajo v formi in Poljak na ta način povečuje prednost. Zdaj ta pred drugouvrščenim Freitagom znaša že 245 točk, če jih bo imel po nedelji več kot 200, je veliki kristalni globus tudi teoretično oddan.



Kvalifikacije v Vikersundu bodo na sporedu danes ob 17.30, jutri bo ekipna tekma (16.15), v nedeljo pa posamična (16.30).