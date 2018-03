Zadnje dejanje zime za bronastega Žana

J. P.

Ljubljana – Novo prizorišče tekem deskarskega svetovnega pokala, švicarski Scuol, bo danes zadnje, na katerem bo mogoče v tej sezoni videti bronastega olimpijca Žana Koširja. Če bo seveda nastopil v paralelnem veleslalomu, dopuščal je namreč nekaj odstotkov možnosti, da ne bo. Prejšnjo postajo, turški Kayseri, je izpustil, prihodnjo bo ravno tako.



Nekaj je jasno: Žan ne bo tekmoval na finalu sezone paralelnih disciplin prihodnji konec tedna v nemškem Winterbergu, ki bo gostil posamično in ekipno slalomsko preizkušnjo. Danes bo najbrž med udeleženci veleslaloma na novem prizorišču tekem te ravni, je na štartnem seznamu s številko 20 in se nagiba k temu, da bi v Scuolu nastopil. »S poolimpijskimi treningi na snegu, nazadnje v Kranjski Gori, sem zadovoljen, vse je pod nadzorom, zato bom v Švici najverjetneje štartal. Predzadnjič v olimpijski zimi, nato se bom konec meseca udeležil še DP na Rogli,« je pojasnil Košir, ki bo tako v celotni sezoni izpeljal sedem tekem, pet v svetovnem pokalu.



V skupni razvrstitvi – glede na to, da je nastope odbiral zelo selektivno – nima nobenih možnosti več za vrhunsko uvrstitev, zato bo lahko zgolj užival in potrjeval doseženo v Pjongčangu. Podobno se bo tekme lotil Tim Mastnak, ki je v Turčiji prekinil rezultatski urok in pri 27 letih prvič posegel po zmagovalnem odru. S tem se je, kot je prepričan sam, izvil iz krča, kar bo skušal unovčiti do konca zime. »Prizorišče je novo, a se tega ne bojim. Sem samozavesten in povsem sproščen, saj se mi je prvič izšlo povsem po pričakovanjih. Pritiska ni več, zato lahko 'na polno' vstopim v zadnji del sezone,« je prepričan Mastnak, ki bo šel v današnjih kvalifikacijah (s štartom ob 9.45, izločilni boji se bodo začeli ob 13.30) prvi na progo.



Prvič po petih letih



Svetovni pokal se po daljšem času vrača v Švico tudi s paralelno tekmo. Nazadnje jo je leta 2013 gostila Arosa, tedaj je bil v veleslalomu najuspešnejši Rok Marguč, ki je na poti do končne zmage v četrtfinalu izločil tudi Koširja. Marguč, ki je v Kayseriju zasedel nehvaležno četrto mesto po porazu v malem finalu z Mastnakom, je navdušen, da Švica ponovno gosti elito: »Danes mineva natanko pet let od moje zmage v Arosi, ki je bila za slovensko deskanje tudi sicer kraj srečnega imena, saj je tam Rok Flander leta 2007 postal svetovni prvak. Upam, da bo enako uspešen tudi Scuol.« Nadeja se, da modra proga, na kateri bo – enako kot Košir – opravil prvi kvalifikacijski nastop, hitrejša, saj to pomeni nezanemarljivo prednost. Mastnak bo začel na rdeči, enako kot Jure Hafner in v ženski konkurenci Gloria Kotnik.



»Proga bo, glede na konfiguracijo terena, tehnično zahtevna, s prehodi, kar mi ustreza. Lani sem na tem prizorišču nastopila v evropskem pokalu, toda na drugačnem, zahtevnejšem, visečem, za deskanje skorajda neprimernem terenu. Sama zadnje dni na snegu nisem trenirala, skušala sem se predvsem dobro spočiti in regenerirati. Dolga sezona, številna potovanja in menjavanje časovnih pasov so pustili posledice,« je Gloria, ki še lovi krstno uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, priznala, da jo že muči utrujenost. Preizkušnja bo pravi poklon olimpijskemu zmagovalcu in vodilnemu veleslalomistu te zime (mali globus ima že v žepu) Nevinu Galmariniju, ki bo tekmoval domala na domačem dvorišču, navijači pa bodo njegov korejski podvig proslavili na večerni mega zabavi.