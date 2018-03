Zadnji ženski veleslalom v Åreju odpihnil veter

J. P.

Åre - Z današnjim dnem se je na finalni postaji v švedskem Åreju zaključila olimpijska sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Dekleta bi jo morala zapečatiti z veleslalomom, ki bi moral tudi ponuditi odgovor o dobitnici malega kristalnega globusa. Daleč najbolje je kazalo Nemki Viktorii Rebensburg, ki je imela izdatnih 92 točk naskoka pred edino izzivalko, Francozinjo Tesso Worley, medtem ko je slalomska kraljica, Američanka Mikaela Shiffrin, na tretjem mestu zaostajala že preveč (101 točko). Lansko lovoriko je sicer branila Worleyjeva, medtem ko jo je Rebensburgova že osvojila v davnih sezonah 2010/11 in 2011/12.

Premočni vetrovni sunki

Vendar pa se je klavrna vremenska napoved, ki je obetala predvsem močne vetrovne sunke, uresničila in švedski prireditelji so morali poklekniti pred naravo. Ker razmere na progi niso bile primerne za varno smuko, so bili prisiljeni zadnjo žensko preizkušnjo te zime odpovedati, obveljali so torej dosedanji skupni rezultati, tretjega veleslalomskega globusa se je veselila 28-letna Rebensburgova. Zanjo je to uteha po olimpijskem razočaranju v Pjongčangu, kjer je v tej disciplini končala na nehvaležnem četrtem mestu, dvanajst stotink za stopničkami. V veleslalomski sezoni svetovnega pokala je po trikrat zmagala in zasedla drugo mesto.

Dve Slovenki med elito

V prvi jakostni skupini bi morali biti danes tudi dve Slovenki: Ana Drev, ki se počasi spogleduje s tekmovalno upokojitvijo, bi nastopila deseta, slalomska mladinska svetovna prvakinja Meta Hrovat pa tik za njo. Brez udeležbe na Švedskem je, čeravno si jo je z rezultati zagotovila, ostala poškodovana Tina Robnik. Za Slovenkami je sicer odlična veleslalomska zima, vse tri omenjene smučarke so vsaj na eni preizkušnji svetovnega pokala končale v najboljši sedmerici, izjemen preboj med najboljše pa je storila komaj 20-letna Hrovatova s prvimi stopničkami, januarja je bila v Lenzerheide odlična tretja.

KONČNI VRSTNI RED (ŽENSKE)



Skupno

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1773 točk

2. Wendy Holdener (Švi) 1168

3. Viktoria Rebensburg (Nem) 977

4. Sofia Goggia (Ita) 958

5. Petra Vlhova (Slk) 888

6. Tina Weirather (Lie) 887

7. Michelle Gisin (Švi) 868

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 849

9. Frida Hansdotter (Šve) 817

10. Lindsey Vonn (ZDA) 792

38. Ana Drev (Slo) 198

42. Ana Bucik (Slo) 183

50. Meta Hrovat (Slo) 164

55. Tina Robnik (Slo) 144

58. Maruša Ferk (Slo) 123



Veleslalom

1. Viktoria Rebensburg 582

2. Tessa Worley (Fra) 490

3. Mikaela Shiffrin 481

4. Ragnhild Mowinckel 371

5. Federica Brignone (Ita) 274

6. Stephanie Brunner (Avs) 249

7. Manuela Mölgg (Ita) 248

8. Wendy Holdener 203

9. Ana Drev 198

10. Sara Hector (Šve) 161

11. Meta Hrovat 158

15. Tina Robnik 144

41. Ana Bucik 10