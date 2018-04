Zaradi njega so se otroci hoteli ukvarjati z biatlonom

Oslo – Ko je vrhunski športnik že krepko petem desetletju življenja, je povsem pričakovano spogledovanje s slovesom od štadionov, aren, dvoran. Zato vsebina novinarske konference 44-letnega Oleja Einarja Bjørndalna, najuspešnejšega tekmovalca v zgodovini biatlona, ni presenetila. Se je pa s solzami v očeh odločil prekiniti izjemno športno pot.



Iz leta v leto, že tam od olimpijskih iger v Vancouvru, februarja 2010, so si sledili namigi, češ da bo ta izjemen športnik pospravil smuči in puško v kot, a izjemen pristop z željo po zmagovanju med svetovno elito je botroval drugačnim odločitvam. Njegovi vrstniki s tekmovališč so se umikali mlajšim, Norvežan je vztrajal. In tudi ko je dočakal spektakularno svetovno prvenstvo na domačem Holmenkollnu, leta 2016 – med drugim je tam prispeval viden delež k prestižnem naslovu norveške moške štafete –, ni uresničil govoric, češ da je napočil čas za slovo. Toda pozneje je napočila olimpijska zima in ko ga ob pomanjkanju dosežkov prejšnje ravni pri reprezentančnem vodstvu niso uvrstili na seznam za Pjongčang, si je bil biatlonski svet na jasnem: le vprašanje dneva, kdaj se bo poslovil kralj.



V Azijo je sicer odšel, a tokrat kot član štaba beloruske reprezentance, pri kateri vodilna vloga pripada Darji Domračevi, srčni izbranki enega največjih asov smučarskih aren doslej. Z njo se je pred poldrugim letom razveselil rojstva male Ksenije, za velikonočne praznike se je družina tokrat zbrala v Beitostølnu na Norveškem. Lastnik 95 zmag za točke svetovnega pokala (94 v biatlonu, ena v smučarskem teku) je bil tudi v teh prazničnih dneh na smučeh, nakar pa se je le odločil: »Dovolj je bilo.«



Do te zime, ko ga je prehitela rojakinja iz tekaške smučine Marit Bjørgen, najuspešnejši tekmovalec iz smučarskih panog se je nato na včerajšnji novinarski konferenci čustveno sprehodil skozi svojo izjemno pot, v kateri je biatlonski šport tako približal norveškemu prebivalstvu, da pred leti na nacionalni TV kar niso mogli verjeti ob raziskavah izjemne gledanosti. »Ole je izjemen vzornik, zaradi njega so se mnogi naši otroci na Norveškem začeli ukvarjati z biatlonom. On ostaja številka 1,« pravi dolgoletni reprezentančni sotekmovalec Tarjei Bø.



Resda ima zdaj v vladarskem prestolu svetovnega biatlona izjemnega naslednika, Francoz Martin Fourcade je pred dnevi že sedmo leto zapored osvojil veliki kristalni globus, toda podatki o Bjørndalnovih uspehih (omenjenih 95 zmag, 13 olimpijskih kolajn in kar 45 na svetovnih prvenstvih) vendarle pripadajo prav posebnemu poglavju. Tako kot tudi razmišljanje o tem, kaj bo ta izjemni športnik počel v prihodnje. Predvsem pa mora skrbeti tudi za zdravje. Kajti tudi težave s srcem, kar je potrdila njegova Darja, so botrovale težki odločitvi o koncu športne poti … S. U.