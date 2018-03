Zaradi polarnega mraza bo šlo počasi

Ljubljana – Po ponesrečeni olimpijski sezoni svetovnega pokala je smučarski krosist Filip Flisar v Pjongčangu s 7. mestom le dočakal potrditev, da je še prisesan k vrhu. Ker v skupni razvrstitvi svetovnega pokala vidnejše uvrstitve ne more več ujeti, bo lahko jutri in v nedeljo na predzadnji postaji zime v ruski zmrzali nastopil popolnoma sproščeno in brez zavor.



Sunny Valley, ki leži 100 km zahodno od Čeljabinska na obronkih Južnega Urala, je eno najhitreje rastočih ruskih smučarskih središč. Elito smučarskega krosa je prvič gostil lani in pri večini tekmovalcev, tudi pri 30-letnem Mariborčanu, pustil izjemno pozitiven vtis. Nad izvedbo se ni pritoževal nihče, proga pa je bila tekoča, nenevarna, brez izstopajočih negativnih zavojev, resda zaradi sneženja nekoliko počasnejša, a še vedno atraktivna za gledalce. Takšno pričakujejo tudi letos. Lanski razplet je bil resda nekoliko nenadejan, saj se je pri 28 letih krstne zmage v svetovnem pokalu veselil Francoz Arnaud Bovolenta, toda svetovni vrh v krosu je tako širok, da tega ni mogoče označiti za presenečenje.



»Proga je podobna kot lani, le da je tokrat vse skupaj precej manjše in manj izrazito. Za nameček je tu še takšen mraz, da je sneg prav neobičajno počasen. Teren je specifičen, hitro zagotovo ne bo šlo, a nič ne dé. Ustreza mi, kar sem dokazal že na treningu z zelo dobrim časom,« poudarja sedmouvrščeni z OI v Pjongčangu, ki se iz Južne Koreje seveda ni vračal v domovino, temveč je odpotoval naravnost na prizorišče prihajajoče preizkušnje. Vsa konkurenca ravno tako, zato ni glede tega v nikakršni prednosti – vsi pa so imeli ob selitvi enake težave, prilagajanje na novo okolje, drug časovni pas in še brutalnejši mraz, včeraj se je živo srebro spustilo do -28ºC.



Brez možnosti za globus



Flisar je lani v Rusiji, predzadnjič doslej, ujel veliki finale, a končal tik pod stopničkami na 4. mestu. Olimpijsko sezono bo skušal čim prej pozabiti, saj v dosedanjih osmih tekmah svetovnega pokala ni storil rezultatskega presežka, sploh po prelomu koledarskega leta je bil neprepozaven, saj je trikrat zapovrstjo celo obtičal v kvalifikacijah, brez izločilnih bojev, kar se mu je zgodilo šele prvič po koncu leta 2009, ko se je kot nekdanji alpski smučar šele prebijal proti vrhu te discipline. S tem je v skupni razvrstitvi sezone s 94 osvojenimi točkami zdrsnil na 24. mesto in pred finišem nima več niti teoretičnih možnosti za mali globus, kot ga je osvojil v sezoni 2011/12, po idealnem, a težko uresničljivem scenariju bi se lahko zavihtel tja do končnega 2. mesta. V prejšnjih dveh sezonah je bil skupno četrti oziroma peti.



Program v Sunny Valleyju bo nekoliko nenavaden. V soboto in nedeljo bosta karavano čakali dve preizkušnji, kvalifikacije za obe pa bodo pod streho spravili danes (štart bo v razmaku dveh ur in tri četrt), kar je v svetovnem pokalu prej izjema kot pravilo. Običajno so bile kvalifikacije za prvo preizkušnjo dan pred njo, za drugo pa kar na dan tekme. »A tekmovalci smo si bili enotni, da je bilo to preveč stresno in naporno,« se nad novim kvalifikacijskim sistemom ne pritožuje Flisar, ki je olimpijsko prizorišče zapustil dan pozneje kot zadnji del slovenske odprave in je zato vihtel zastavo ob slavnostnem zaprtju iger. Dva tedna po Rusiji ga čaka zgolj še finale sezone v Megevu, nato pa razmislek o prihodnosti. Poolimpijska sezona zanj ni vprašljiva, utegne pa se zgoditi, da bo kariero potegnil še do iger v Pekingu 2022, ki bi bile zanj že četrte v karieri.