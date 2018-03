Zmaga L'Abee-Lundu, Fak zapravil veliko priložnost

N. Gr.

Oslo - Na prenovljenem štadionu v Oslu, zibelki norveških zimskih športov, je do največjega uspeha kariere z desetimi zadetimi streli na šprintu prišel Henrik L'Abee-Lund, ki je pri 30. letih šele prvič zmagal v svetovnem pokalu.

Najbližje mu je prišel rojak Johannes Thingnes Boe, ki je le za dobro sekundo ugnal Martina Fourcada na tretjem mestu v šprintu, ki ni dopuščal napak na strelišču.

Prav strelski nastopi so odnesli visoki uvrstitvi Klemnu Bauerju in Jakovu Faku. Bauer je bil zelo hiter v smučini, v leže je brez težav zadel vseh pet strelov in obetala se mu je uvrstitev vsaj v prvo deseterico, a je vnovič plačal davek pri streljanju v stoje, kjer je eno tarčo pustil nepokrito. V zadnjem krogu je veliko izgubil in šprint v Oslu končal kot 17.

Še slabše je šlo Jakovu Faku, ki je pustil nepokriti dve tarči, enkrat je zgrešil že leže in na koncu za 32. mesto osvojil le peščico točk. Fak se je bržkone že poslovil od tretjega mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala.