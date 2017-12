Zmaga Pinturaultu, Čater napredoval na sedmo mesto

Na alpski kombinaciji v Bormiu so se izkazali Martin Čater s 7., Klemen Kosi z 12. in Boštjan Kline z 19. mestom.

N. Gr.

Bormio - Na italijanskem smučišču so izvedli prvo moško alpsko kombinacijo aktualne sezone. Po dopoldanskem smuku so bili Martin Čater, Klemen Kosi in Boštjan Kline uvrščeni na rep trideseterice in zdelo se je, da z visoko uvrstitvijo vnovič ne bo nič.

V drugo so vsi trije izkoristili dobro štartno številko in dobro pripravljeno progo, najbolje se je odrezal Čater, ki je z drugim časom finala napredoval na odlično sedmo mesto. Dobro je s slalomom opravil tudi Klemen Kosi, ki je končal kot 12., Boštjan Kline pa kot 19. Oba sta možnost za preboj med deseterico zapravila že v smuku, ki naj bi bil njuna močnejša točka, a jima v aktualni zimi nikakor ne steče.

Zmago je slavil Alexis Pinturault pred domačinom Petrom Fillom in Norvežanom Kjetilom Jansrudom. To je bila za Pinturaulta druga zmaga v tej sezoni, po smuku je sicer vodil zmagovalec četrtkovega smuka Dominik Paris, ki pa je na slalomu odstopil.