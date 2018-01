Evropska komisija Qualcommu naložila milijardno kazen

Ba. Pa., STA

Bruselj − Evropska komisija je proizvajalcu čipov Qualcomm naložila plačilo 997 milijonov evrov kazni, ker je ta ameriškemu tehnološkemu velikanu Applu plačal, da pri proizvodnji iphonov in ipadov ekskluzivno uporablja njihove proizvode. Kot je dejala pristojna evropska komisarka Margrethe Vestager, je Qualcomm s tem onemogočal konkurenco.

Po besedah komisarke za konkurenco Vestagerjeve je Qualcomm s tem, ko je leta 2011 dosegel dogovor z Applom, zlorabil prevlado na trgu in nepravično izločil konkurenčna podjetja, kot je Intel, pri čemer je prav tako možnost izbire onemogočil potrošnikom.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je komisija preiskavo začela leta 2015, osredotočili pa so jo na obdobje med letoma 2011 in 2016. Qualcomm je v tem obdobju po navedbah evropske komisarke Applu plačal več milijard dolarjev, da ta ne bi kupoval pri tekmecih.

Plačila so bila po ugotovitvah komisije pogojevana s tem, da Apple pri proizvodnji pametnih telefonov in tablic uporablja le njihove čipe. »To je pomenilo, da nobena konkurenčna družba ni mogla učinkovito konkurirati Qualcommu na trgu, ne glede na to, kako dobri so bili njeni proizvodi,« je poudarila Vestagerjeva.

Kazen predstavlja 4,9 odstotka Qualcommovega lanskega prometa, je še pojasnila. Gre sicer za že drugo večjo kazen za podjetje Qualcomm. Lani mu je namreč 800 milijonov dolarjev kazni izrekel tajvanski varuh konkurence.

Qualcomm je že napovedal, da se bo na izrečeno kazen pritožil. V podjetju so namreč prepričani, da dogovor z Applom ni kršil konkurenčnih pravil unije, prav tako po besedah izvršnega podpredsednika podjetja Dona Rosenberga ni negativno vplival na konkurenčnost na trgu ali na potrošnike. »Imamo močan primer za sodni pregled zadeve in ta postopek bomo takoj začeli,« je poudaril.