Finančni ministri se ne morejo poenotiti

Bruselj – V zadnjih dveh dneh finančni ministri Evropske unije niso dosegli soglasja za korak naprej pri uvajanju bančne unije, prav tako ne pri poglabljanju evropske monetarne unije (EMU). Prav reforma območja evra, kakršno zagovarja francoski predsednik Emmanuel Macron, postaje čedalje bolj negotov in bolj dolgoročen projekt, saj med državami članicami ni dovolj politične volje za globlje in hitre premike.



»V razpravi o bančni uniji se je pokazalo, da na treh ključnih področjih še ni soglasja. Gre za podrobnosti, ki jih je težko razumeti že na tehnični ravni, prepričana pa sem, da bo soglasje doseženo in da bomo bančno unijo lahko potrdili po majskem zasedanju Ecofina,« je dejala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.



Najtrši oreh



Eno od tehnično spornih področij naj bi bil predvsem mehanizem za določanje in vrednotenje slabih posojil v bančnih bilancah (NPL). Politično najbolj vroče pa je še vedno vprašanje evropske sheme za zavarovanje depozitov (EDIS). Ta naj bi po zamisli evropske komisije vsem varčevalcem v EU prinesla tako pravno zagotovilo kot občutek enakovrednega zavarovanja depozitov, ne glede na to, iz katere članice prihaja varčevalec in iz katere banke. Danes v vseh članicah velja, da je zavarovanih 100.000 evrov depozita (pred izbruhom finančne krize so bili ti zneski manjši, v Sloveniji na primer 25.000 evrov). Vendar je zavarovanje urejeno po nacionalnih shemah, kar pomeni, da varčevalci depozite v finančno trdnejših državah dojemajo kot bolj varne kakor v šibkejših članicah, opozarja komisija.