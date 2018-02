Guverner latvijske centralne banke zavrača korupcijske obtožbe

Ma. F., STA

Riga - Guverner latvijske centralne banke Ilmars Rimševičs, ki so ga v soboto aretirali agenti posebnega urada za boj proti korupciji KNAB in je obtožen prejetja 100.000 evrov podkupnine, obtožbe zavrača. Zatrdil je tudi, da ne bo odstopil, k čemur ga je sicer pozval latvijski politični vrh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Odločil sem se, da ne bom odstopil, saj nisem kriv. Nikoli nisem zahteval ali prejel podkupnine,« je novinarjem v Rigi dejal Rimševičs. Namignil je, da bi lahko bil žrtev zasebnih bank, ki želijo okrniti ugled Latvije. Povedal je tudi, da je prejel grožnje s smrtjo, ki jih je prijavil oblastem.

Latvijska vlada se je zaradi aretacije v ponedeljek sestala na izredni seji, po kateri ga je politični vrh s premierjem Marisom Kučinskisom na čelu pozval k odstopu. Rimševičsove zadolžitve je začasno prevzela njegova namestnica Zoja Razmusa.

Vlada je sicer zagotovila, da finančni sistem po aretaciji Rimševičsa ni ogrožen.

Po navedbah preiskovalcev v zadevo ni vpletena nobena latvijska finančna ustanova. Po neuradnih podatkih naj bi guverner podkupnino prejel od fizične osebe.

Po latvijski zakonodaji lahko guvernerja centralne banke predčasno razreši parlament zaradi večjega prekrška, vendar pa mora biti krivda dokazana s pravnomočno sodbo. Prvi mož KNAB Jekabs Straume je v ponedeljek dejal, da so obtožbe prehude, da bi guverner lahko nadaljeval z opravljanjem dela.

Guvernerjev odvetnik je v ponedeljek zvečer dosegel izpustitev Rimševičsa proti plačilu varščine, Kučinskis pa je napovedal, da bodo uvedli omejitve, ki mu bodo preprečile opravljanje funkcije.

Rimševičs je bil za guvernerja centralne banke imenovan leta 2001. V soboto zvečer so ga pridržali agenti KNAB in ga sedem ur zasliševali, nato pa so ga v nedeljo prepeljali na drugo lokacijo. Agenti naj bi tudi preiskali njegov dom in prostore centralne banke.

Latvijski predsednik Raimonds Vejonis je na twitterju v nedeljo napovedal srečanje s člani sveta za nacionalno varnost na temo »situacije v bančnem sektorju«.

Latvija je članica območja z evrom, tako da je Rimševičs tudi član glavnega organa Evropske centralne banke, sveta ECB.