IMF zvišal napoved za Slovenijo in svari pred tveganji

Ljubljana - Mednarodni denarni sklad (IMF) je za letos zvišal napoved rasti za Slovenijo, in sicer z 2,5 na štiri odstotke, za 2019 pa nam obeta 3,2-odstotno rast. Napoveduje tudi nižanje stopnje brezposelnosti, in sicer z lanskih 6,5 na 5,7 odstotka oziroma 5,2 odstotka leta 2019.

Analitiki so svetovne gospodarske izglede (World Economic Outlook) tradicionalno objavili pred pomladanskim zasedanjem IMF in Svetovne banke v Washingtonu; svetovnemu gospodarstvu za letos in prihodnje leto napovedujejo razmeroma solidno, 3,9-odstotno rast BDP, kar je, recimo, za četrtino več kot leta 2016.

V primerjavi s svojimi predvidevanji oktobra lani so zdaj v IMF bolj optimistični glede letošnje stopnje rasti v evrskem območju (2,4 odstotka), Nemčiji (2,5), ZDA (2,9) in drugih razvitih državah, popravek navzgor pri vseh znaša povprečno pol odstotne točke. Še naprej ostajata najbolj gospodarsko dinamični azijski velikanki Indija in Kitajska s 7,4- oziroma 6,6-odstotno rastjo.

»Trgovinska vojna nima zmagovalca«

Ob še vedno ugodnih napovedih za svet kot celoto pa v IMF opozarjajo tudi na tveganja, ki bi lahko, še posebno na daljši rok, načela temelje za rast in zaupanje v mednarodnem gospodarstvu in trgovini. Razrahljana in prociklična denarna politika, ki jo vodita Evropska centralna banka in ameriška centralna banka (Federal Reserve), pač ne bo mogla trajati kar v nedogled.

V časih obilja poceni denarja tudi nastajajo tudi nove ranljivosti, ki bi lahko kasneje hitro zaostrile in poslabšale pogoje financiranja v svetu, opozarja IMF in ob tem svari tudi pred geopolitičnimi napetostmi in protekcionističnimi politikami s škodljivimi učinki za mednarodno trgovino. Iz trgovinske vojne ne bo nihče izšel kot zmagovalec je povedal glavni ekonomist IMF Maurice Obstfeld in ob tem ZDA, Kitajsko in druge države pozval k multilateralnim pogajanjem.

Kar zadeva Slovenijo, je najnovejša gospodarska napoved IMF izboljšana, a po drugi strani ostaja še vedno najnižja med vsemi, ki jih pripravljajo domače in mednarodne inštitucije (Umar, Banka Slovenije, evropska komisija ...). Po drugi strani pa nam IMF, podobno kot omenjeni, napoveduje zelo zmerno rast cen. Stopnja inflacije pri nas naj bi se tako z lanskih 1,4 odstotka letos zvišala na še vedno nizkih 1,7 odstotka.