Inflacija v območju z evrom se je januarja znižala

Ba. Pa., STA

Luxembourg – Stopnja inflacije v območju z evrom se je januarja znižala in dosegla 1,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot decembra, kažejo prvi podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Povprečne cene življenjskih potrebščin so januarja navzgor potiskale predvsem cene goriv, ki so se na letni ravni podražila za 2,1 odstotka.

Po rasti so cenam energije sledile cene hrane, alkohola in tobaka (+1,9 odstotka), storitev (+1,2 odstotka) in cene neenergetskega industrijskega blaga (+0,6 odstotka).

Januarska inflacija je bila s tem najnižja po lanskem juliju, podrobnejše podatke pa bo Eurostat objavil 23. februarja. Decembra lani so se cene življenjskih stroškov v območju z evrom zvišale za 1,4 odstotka, novembra pa za 1,5 odstotka.

Inflacija se sicer znova oddaljuje od srednjeročnega cilja Evropske centralne banke, ki si prizadeva stopnjo inflacije spraviti blizu, a nekaj pod dva odstotka.